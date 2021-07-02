Во Львове усилили карантин в общественных заведениях: готовятся к распространению штамма Дельта

В Украине уже зафиксировали первые случаи заражения новым опасным штаммом коронавируса Дельта. Поэтому во Львове готовятся противодействовать возможному его распространению. В частности, в городе усиливают соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания и культуры.

Сейчас ситуация с коронавирусом во Львове – стабильная. Ежедневно COVID-19 обнаруживают в менее чем 30 человек.

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Во Львове готовятся противодействовать распространению штамма Дельта

Несмотря на низкое количество новых случаев заражения коронавирусом, пандемия еще не отступила. В то же время в Украине уже зафиксированы случаи заражения новым опасным штаммом Дельта.

Мы все слишком расслабились. Теплое лето, конечно, хороший повод для отдыха и перезагрузки, но нужно не забывать, что COVID-19 нас не оставил,

– отметил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, хотя на сегодня статистика заболеваний является действительно положительной, когда наступит осень – "придется пожинать плоды". Поэтому львовянам следует подумать о последствиях уже сейчас. Для этого в городе 2 июля собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Как Львов будет бороться с распространением опасного штамма

Новый штамм коронавируса Дельта вызвал беспокойство в мировых экспертов здравоохранения. В начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой. По данным служб общественного здоровья Великобритании, этот штамм в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения . Защититься от него можно, сделав прививку.

На заседании специалисты договорились о нескольких важных вещах:

Усилить во Львове соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры и других. По словам городского головы, усиление состоится в разумных пределах.

В городе обустроят и зарезервируют дополнительные кровати с кислородом для больных коронавирусом.

Подготовят вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования львовских медучреждений.

Кроме этого, во Львове увеличат количество вакцинаций до 5 тысяч в день.

Смотрите видео Садового о планах города по противодействию штамму Дельта: