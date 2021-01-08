Медики Львовской областной клинической больницы успешно прооперировали роженицу с врожденным пороком сердца. Новорожденный мальчик Марк появился на свет в кардиологическом отделении медучреждения.

Особенную операцию медики провели в Сочельник, 6 января. Первую операцию на сердце женщина перенесла еще 20 лет назад. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской областной клинической больницы.

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Как проходила операция

Мальчик родился в кардиологическом отделении Львовской областной клинической больницы.

У нас, в областной клинической больнице, родился ребенок. Не подумайте мы не ошиблись. Да, в кардиохирургическом отделении, ведь у пациентки врожденный порок сердца – Тетрада Фалло,

– сообщили в медучреждении.

Для того, чтобы помочь женщине успешно перенести роды, в кардиохирургической операционной работала большая команда медиков – акушер-гинекологи, анестезиологи, операционные медсестры, неонатологи и младший медперсонал. Так на свет появился мальчик Марк весом 3,44 килограмма.

В 2000 году именно в кардиохирургическом отделении областной больницы пациентке уже проводили операцию по радикальной коррекции сердечной недостаточности. Тогда команду кардиохирургов возглавил заведующий отделением Виталий Аверчук.

Именно эта операция позволила женщине выносить и родить 2 здоровых детей – 2015 году она родила девочку, а в этом году – мальчика. Во время обоих родов операционную бригаду возглавлял заведующий родильным отделением ЛОКБ Владимир Солощенко.