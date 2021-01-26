Во Львове в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого установят копию диспетчерской башни Донецкого аэропорта. Ее открытие состоится 30 января на центральной аллее парка. Оно посвящено 6 годовщине трагических событий, которые состоялись в ДАП.

Источник: ZAXID.NET.

Открытие копии башни Донецкого аэропорта посвятят подвигу "киборгов", которые 242 суток защищали ДАП. Ее спроектировал кузнец Михаил Талама.

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Что известно о "Календаре войны"

Копию диспетчерской башни Донецкого аэропорта спроектировал и изготовил работник парка культуры кузнец Михаил Талама. Она будет четвертой инсталляцией "Календаря войны", который посвятили событиям российско-украинской войны. Проект начали в июне 2020 года.

По словам пресс-секретаря парка культуры Ирины Вовк, первой в парке установили копию самолета Ил-76, который упал возле Луганска. Позже здесь появилась инсталляция, посвященная трагедии в Зеленополье, а после того – к годовщине Иловайска. Копия башни Донецкого аэропорта будет четвертой.

Работники парка планируют и другие инсталляции – к годовщине трагедии Дебальцево и к годовщине смерти генерала Кульчицкого. Все копии и инсталляции к памятным военным событиям хранятся в парке культуры. Однако администрация все же планирует передать их Дому воина, расположенному на улице Короленко.



Копию башни ДАП изготовил Михаил Талама / Фото ZAXID.NET

Когда состоится открытие башни ДАП

Открытие копии башни Донецкого аэропорта запланировано на 15:00 30 января. Организаторы приглашают ветеранов, их семьи, волонтеров и всех, кто хочет почтить память украинских воинов. В день открытия в Доме воина будут награждать ветеранов и военных. Также там состоится просмотр ленты о Герое Украины – "киборге" Игоре Зиниче.

Донецкий аэропорт защищали 242 суток, но еще 2 суток ребята выходили оттуда. Хотим, чтобы о той группе из 7 человек, которая вышла последней 23 января, знали. Кстати, их выводил работник львовского Дома воина Максим Бугель,

– рассказала Ирина Вовк.

Обратите внимание! Бои за Донецкий аэропорт продолжались с мая 2014 года до января 2015 года. Они стали одними из самых тяжелых во время войны на востоке Украины. Бойцов ВСУ и добровольцев, оборонявших аэропорт, называют "киборгами" из-за их выносливости и героизма.



Открытие копии башни ДАП запланировано на 30 января / Фото ZAXID.NET