В документах указаны номер лицензии, производственные номера и расположение игорной зоны. Комиссия в течение 5 рабочих дней должна уведомить исполнителей о своем решении.
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Что известно об игровом автомате во Львове
- Игровой автомат и стол во Львове будет принадлежать компании "Небула геймс". Ее владельцем является онлайн-казино 1Casino.
- Эта фирма получила лицензию 28 апреля.
- Установить автомат и стол должны на 2 этаже в Grand Hotel Lviv, что на проспекте Свободы, 13.
- Отель принадлежит депутату Львовского областного совета и бизнесмену Григорию Козловскому.
- В комиссии планируют выдать еще 3 лицензии другим компаниям для организации азартных игр.
Что известно о легализации игорного бизнеса в Украине
- В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
- 11 августа документ подписал президент Владимир Зеленский.
- В документе указано, что располагать залы с игровыми автоматами можно только в отелях, у которых от 3 до 5 звезд.
- Уже в сентябре 2020 создали регулятор бизнеса – комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
- Она уполномочена выдать лицензии для установки игровых автоматов, столов, рулеток.
Игорный бизнес в Украине / инфографика 24 канала