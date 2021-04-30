В документах указаны номер лицензии, производственные номера и расположение игорной зоны. Комиссия в течение 5 рабочих дней должна уведомить исполнителей о своем решении.

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Что известно об игровом автомате во Львове

  • Игровой автомат и стол во Львове будет принадлежать компании "Небула геймс". Ее владельцем является онлайн-казино 1Casino.
  • Эта фирма получила лицензию 28 апреля.
  • Установить автомат и стол должны на 2 этаже в Grand Hotel Lviv, что на проспекте  Свободы, 13.
  • Отель принадлежит депутату Львовского областного совета и бизнесмену Григорию Козловскому.
  • В комиссии планируют выдать еще 3 лицензии другим компаниям для организации азартных игр.

Что известно о легализации игорного бизнеса в Украине

  • В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
  • 11 августа документ подписал президент Владимир Зеленский.
  • В документе указано, что располагать залы с игровыми автоматами можно только в отелях, у которых от 3 до 5 звезд.
  • Уже в сентябре 2020 создали регулятор бизнеса – комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
  • Она уполномочена выдать лицензии для установки игровых автоматов, столов, рулеток.

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