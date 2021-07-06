Трагический инцидент произошел в водоеме на улице Владимира Великого. Тело погибшего искали более 2 часов.

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Возле ресторана утонул мужчина

  • Спасателям в 18:50 поступило сообщение, что в озере на улице Владимира Великого утонул человек.
  • Происшествие случилось возле ресторана "Гуцульська Гражда".
  • На место инцидента направили водолазов аварийно-спасательной маневровой группы.
  • В 21:15 они подняли на берег тело утопленника.
  • Им оказался 69-летний львовянин.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины.

Смотрите фото, как водолазы искали тело утопленника:

 