Во Львове утонул мужчина в водоеме возле ресторана: фото

6 июля 2021 , 10:54
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Источник:

Центральная спасательно-водолазная служба Львовской области

Возле ресторана "Гуцульська Гражда" 5 июня утонул 69-летний львовянин. Водолазы вытащили его тело на берег.

Трагический инцидент произошел в водоеме на улице Владимира Великого. Тело погибшего искали более 2 часов.

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Возле ресторана утонул мужчина

  • Спасателям в 18:50 поступило сообщение, что в озере на улице Владимира Великого утонул человек.
  • Происшествие случилось возле ресторана "Гуцульська Гражда".
  • На место инцидента направили водолазов аварийно-спасательной маневровой группы.
  • В 21:15 они подняли на берег тело утопленника.
  • Им оказался 69-летний львовянин.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины.
Заметьте! На Львовщине 25 июня возле реки Днестр исчез 57-летний рыбак. Спасатели достали тело мужчины из воды лишь через 3 дня. Обстоятельства его гибели также устанавливает полиция.

Смотрите фото, как водолазы искали тело утопленника:

 

Автор: Ольга Котів