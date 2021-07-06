Во Львове утонул мужчина в водоеме возле ресторана: фото
6 июля 2021 , 10:54Читати новину українською
Возле ресторана "Гуцульська Гражда" 5 июня утонул 69-летний львовянин. Водолазы вытащили его тело на берег.
Трагический инцидент произошел в водоеме на улице Владимира Великого. Тело погибшего искали более 2 часов.
Заметьте В Польше утонул 23-летний украинский заробитчанин: фото
Возле ресторана утонул мужчина
- Спасателям в 18:50 поступило сообщение, что в озере на улице Владимира Великого утонул человек.
- Происшествие случилось возле ресторана "Гуцульська Гражда".
- На место инцидента направили водолазов аварийно-спасательной маневровой группы.
- В 21:15 они подняли на берег тело утопленника.
- Им оказался 69-летний львовянин.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины.
Смотрите фото, как водолазы искали тело утопленника: