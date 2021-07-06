Во Львове утонул мужчина в водоеме возле ресторана: фото

Возле ресторана "Гуцульська Гражда" 5 июня утонул 69-летний львовянин. Водолазы вытащили его тело на берег.

Трагический инцидент произошел в водоеме на улице Владимира Великого. Тело погибшего искали более 2 часов.

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Возле ресторана утонул мужчина

Спасателям в 18:50 поступило сообщение, что в озере на улице Владимира Великого утонул человек.

Происшествие случилось возле ресторана "Гуцульська Гражда".

На место инцидента направили водолазов аварийно-спасательной маневровой группы.

В 21:15 они подняли на берег тело утопленника.

Им оказался 69-летний львовянин.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины.

На Львовщине 25 июня возле реки Днестр исчез 57-летний рыбак . Спасатели достали тело мужчины из воды лишь через 3 дня. Обстоятельства его гибели также устанавливает полиция.

Смотрите фото, как водолазы искали тело утопленника: