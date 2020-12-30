На сессии Львовского горсовета депутаты приняли бюджет Львовской ГТО на 2021 год. За соответствующее решение проголосовали 54 народных избранника из 64.

В бюджете Львовской ГТО предусмотрены доходы в сумме 11,1 миллиарда гривен и 10,7 миллиарда гривен расходов. В частности деньги из городского бюджета будут направляться на содержание учреждений образования, медицины, культуры, расходы на ЖКХ, выплату социальных обязательств, резервный фонд и погашения долговых обязательств. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как утверждали бюджет Львовской ГТО на 2021 год

Бюджет на 2021 год приняли с изменениями и дополнениями, которые озвучил председатель депутатской комиссии финансов и планирования бюджета. В частности финансирование многих программ образования, культуры и искусства и культуры оставили в размере 100 тысяч гривен. Однако в течение января 2021 года комиссия обязалась изучить все программы и вернуться к рассмотрению их финансирования на следующем сессионном заседании, которое должно состояться 4 февраля 2021 года

Над бюджетом работало более 200 сотрудников. Его формировали с учетом Бюджетного кодекса и всех законодательных документов. Все фракции получили проект бюджета еще в начале декабря, а 17 декабря получили окончательный вариант, после соответствующего решения исполнительного комитета,

– рассказал директор департамента финансовой политики Львовского горсовета Олег Ищук.

Куда будут направлять деньги

Депутаты Львовского горсовета приняли расходы бюджета Львовской ГТО в сумме 10,69 миллиарда гривен.

Сколько денег выделят на образование

На образование в бюджете заложили 4,27 миллиарда гривен.

За счет бюджетных средств будут выплачивать зарплату педагогическим работникам 127 общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и 19 профтехучилищ. На это выделят более 1,463 миллиарда гривен.

Также деньгами из бюджета содержать эти заведения и выплачивать зарплату другим категориям педагогических работников, специалистам и младшему обслуживающему персоналу на сумму более 1,33 миллиарда гривен.

другим категориям педагогических работников, специалистам и младшему обслуживающему персоналу на сумму более 1,33 миллиарда гривен. Средства из бюджета будут тратить и на содержание 109 детсадов , 20 учреждений дополнительного образования, 15 школ эстетического воспитания и 25 других учреждений образования.

и на , 20 учреждений дополнительного образования, 15 школ эстетического воспитания и 25 других учреждений образования. Кроме этого, в проекте бюджета на 2021 год предусмотрели 31,7 миллиона гривен на финансирование 12 программ в области образования.

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Сколько денег выделят на охрану здоровья

На 2021 год в бюджете предусмотрели расходы на выполнение программы предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний в сумме 10 миллионов гривен.

и сосудисто-мозговых в сумме 10 миллионов гривен. На городскую целевую программу обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина выделят 8 миллионов гривен.

сахарным диабетом выделят 8 миллионов гривен. На программу профилактики и лечения стоматологических заболеваний у детей и отдельных категорий львовян планируют направить 26,5 миллиона гривен.

и отдельных категорий львовян планируют направить 26,5 миллиона гривен. На программу обеспечения лекарствами при амбулаторном лечении отдельных категорий львовян выделят 32,8 миллиона гривен.

при амбулаторном лечении отдельных категорий львовян выделят 32,8 миллиона гривен. На программу обеспечения медосмотра отдельных категорий военнообязанных львовян направят 5 миллионов гривен.

отдельных категорий львовян направят 5 миллионов гривен. На программу обеспечения предоставления и развития паллиативной и хосписной помощи выделят 4 миллиона гривен.

предоставления и развития выделят 4 миллиона гривен. На программу организации поддержки и реализации стратегического управления по вопросам общественного здоровья направят 2,5 миллиона гривен.

На соцзащиту и соцобеспечение предусматриваются расходы в сумме 736,1 миллиона гривен, в том числе на реализацию соцпрограмм в области семьи, женщин, молодежи и детей – 57,1 миллиона гривен.

Сколько денег выделят на выплату материальной помощи

На выплату материальной помощи жителям Львовской ГТО планируется выделить 229,8 миллиона гривен.

В эту сумму входят расходы на реализацию Программы защиты интересов лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также членов семей таких лиц – 105 миллионов гривен.

Также 11,7 миллиона гривен направят на реализацию Комплексной программы поддержки участников АТО и членов их семей, пострадавших участников Революции Достоинства и членов их семей, членов семей Героев Небесной Сотни.

В свою очередь, на выполнение депутатских полномочий планируют потратить 12,8 миллиона гривен.

Обратите внимание! С полным проектом бюджета Львовской ГТО на 2021 год можно ознакомиться, перейдя по ссылке.