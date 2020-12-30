Во Львове утвердили бюджет на 2021 год: детали
На сессии Львовского горсовета депутаты приняли бюджет Львовской ГТО на 2021 год. За соответствующее решение проголосовали 54 народных избранника из 64.
В бюджете Львовской ГТО предусмотрены доходы в сумме 11,1 миллиарда гривен и 10,7 миллиарда гривен расходов. В частности деньги из городского бюджета будут направляться на содержание учреждений образования, медицины, культуры, расходы на ЖКХ, выплату социальных обязательств, резервный фонд и погашения долговых обязательств. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Как утверждали бюджет Львовской ГТО на 2021 год
Бюджет на 2021 год приняли с изменениями и дополнениями, которые озвучил председатель депутатской комиссии финансов и планирования бюджета. В частности финансирование многих программ образования, культуры и искусства и культуры оставили в размере 100 тысяч гривен. Однако в течение января 2021 года комиссия обязалась изучить все программы и вернуться к рассмотрению их финансирования на следующем сессионном заседании, которое должно состояться 4 февраля 2021 года
Над бюджетом работало более 200 сотрудников. Его формировали с учетом Бюджетного кодекса и всех законодательных документов. Все фракции получили проект бюджета еще в начале декабря, а 17 декабря получили окончательный вариант, после соответствующего решения исполнительного комитета,
– рассказал директор департамента финансовой политики Львовского горсовета Олег Ищук.
Куда будут направлять деньги
Депутаты Львовского горсовета приняли расходы бюджета Львовской ГТО в сумме 10,69 миллиарда гривен.
Сколько денег выделят на образование
- На образование в бюджете заложили 4,27 миллиарда гривен.
- За счет бюджетных средств будут выплачивать зарплату педагогическим работникам 127 общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и 19 профтехучилищ. На это выделят более 1,463 миллиарда гривен.
- Также деньгами из бюджета содержать эти заведения и выплачивать зарплату другим категориям педагогических работников, специалистам и младшему обслуживающему персоналу на сумму более 1,33 миллиарда гривен.
- Средства из бюджета будут тратить и на содержание 109 детсадов, 20 учреждений дополнительного образования, 15 школ эстетического воспитания и 25 других учреждений образования.
- Кроме этого, в проекте бюджета на 2021 год предусмотрели 31,7 миллиона гривен на финансирование 12 программ в области образования.
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Сколько денег выделят на охрану здоровья
- На 2021 год в бюджете предусмотрели расходы на выполнение программы предотвращения и лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний в сумме 10 миллионов гривен.
- На городскую целевую программу обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина выделят 8 миллионов гривен.
- На программу профилактики и лечения стоматологических заболеваний у детей и отдельных категорий львовян планируют направить 26,5 миллиона гривен.
- На программу обеспечения лекарствами при амбулаторном лечении отдельных категорий львовян выделят 32,8 миллиона гривен.
- На программу обеспечения медосмотра отдельных категорий военнообязанных львовян направят 5 миллионов гривен.
- На программу обеспечения предоставления и развития паллиативной и хосписной помощи выделят 4 миллиона гривен.
- На программу организации поддержки и реализации стратегического управления по вопросам общественного здоровья направят 2,5 миллиона гривен.
- На соцзащиту и соцобеспечение предусматриваются расходы в сумме 736,1 миллиона гривен, в том числе на реализацию соцпрограмм в области семьи, женщин, молодежи и детей – 57,1 миллиона гривен.
Сколько денег выделят на выплату материальной помощи
- На выплату материальной помощи жителям Львовской ГТО планируется выделить 229,8 миллиона гривен.
- В эту сумму входят расходы на реализацию Программы защиты интересов лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также членов семей таких лиц – 105 миллионов гривен.
- Также 11,7 миллиона гривен направят на реализацию Комплексной программы поддержки участников АТО и членов их семей, пострадавших участников Революции Достоинства и членов их семей, членов семей Героев Небесной Сотни.
- В свою очередь, на выполнение депутатских полномочий планируют потратить 12,8 миллиона гривен.
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