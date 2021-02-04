Депутаты Львовского горсовета 4 февраля утвердили новый состав исполкома ЛГС. Исполнительный комитет будет состоять из 9 человек. За такое решение проголосовали 47 народных избранников.

Источник: Львовский горсовет

Новый состав исполкома ЛГС утвердили во время пленарного заседания сессии Львовского городского совета. Ранее в составе исполкома было 11 человек, среди которых 6 заместителей мэра города.

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По словам мэра Львова Андрея Садового, состав исполнительного комитета еще будут пересматривать после решения Верховной Рады по старостам территориальных общин.

Также госпожа Сличная в больнице, поэтому вопрос мы еще будем дорабатывать. Мы еще вернемся к работе над численностью исполкома, чтобы иметь коллегиальный орган, но мы очень осторожны,

– отметил Садовый.

Управляющей делами исполкома Львовского горсовета стала Наталья Алексеева. На должность первого заместителя городского головы, заместителя городского головы по экономическому развитию утвердили Андрея Москаленко. В связи с этим он досрочно прекратил свои полномочия как депутат ЛГС.

Персональный состав исполнительного комитета ЛГС:

Андрей Садовый – мэр Львова;

Маркиян Лопачак – секретарь Львовского горсовета;

Наталья Алексеева – управляющая делами исполнительного комитета Львовского горсовета;

Андрей Москаленко – первый заместитель городского головы, заместитель городского головы по экономическому развитию

Ирина Маруняк – заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;

Юрий Кагитин – начальник Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области;

Олег Лаврик;

Артем Хмиз;

Богдан Шустер.

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