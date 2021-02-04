Во Львове утвердили новый состав исполкома горсовета: детали
Депутаты Львовского горсовета 4 февраля утвердили новый состав исполкома ЛГС. Исполнительный комитет будет состоять из 9 человек. За такое решение проголосовали 47 народных избранников.
Источник: Львовский горсовет
Новый состав исполкома ЛГС утвердили во время пленарного заседания сессии Львовского городского совета. Ранее в составе исполкома было 11 человек, среди которых 6 заместителей мэра города.
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Кто вошел в новый состав исполкома ЛГС
По словам мэра Львова Андрея Садового, состав исполнительного комитета еще будут пересматривать после решения Верховной Рады по старостам территориальных общин.
Также госпожа Сличная в больнице, поэтому вопрос мы еще будем дорабатывать. Мы еще вернемся к работе над численностью исполкома, чтобы иметь коллегиальный орган, но мы очень осторожны,
– отметил Садовый.
Управляющей делами исполкома Львовского горсовета стала Наталья Алексеева. На должность первого заместителя городского головы, заместителя городского головы по экономическому развитию утвердили Андрея Москаленко. В связи с этим он досрочно прекратил свои полномочия как депутат ЛГС.
Персональный состав исполнительного комитета ЛГС:
- Андрей Садовый – мэр Львова;
- Маркиян Лопачак – секретарь Львовского горсовета;
- Наталья Алексеева – управляющая делами исполнительного комитета Львовского горсовета;
- Андрей Москаленко – первый заместитель городского головы, заместитель городского головы по экономическому развитию
- Ирина Маруняк – заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства;
- Юрий Кагитин – начальник Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области;
- Олег Лаврик;
- Артем Хмиз;
- Богдан Шустер.
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Коротко о Лаврике, Шустере, Кагитине и Хмизе
- Олег Лаврик – внештатный советник городского головы Львова, народный депутат 8 созыва, заместитель председателя комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной рады Украины 8 созыва, член партии "Объединение "Самопомич".
- Артем Хмиз – предприниматель, соучредитель волонтерского центра "Народная Самооборона Львовщины, основатель Западной школы авиации. Также Хмиз является совладельцем сети "Мастерская карамели", паба "Дублин", ресторанов Tante Sophie и "Культ", клуба "Лялька". Хмиз является депутатом ЛГС V и VI созыва от партии "Пора". На выборах в местные советы в октябре 2020 года Хмиз баллотировался от партии "Варта".
- Богдан Шустер — заместитель городского головы города Винники по вопросам международного партнерства и гуманитарного развития, член исполкома Винниковского горсовета, депутат Винниковского горсовета VI созыва.Также он работал заместителем директора в хозяйственной части ЛДШИ № 9 и социальным работником в сообществе взаимопомощи "Оселя".
- Юрий Кагитин – полковник службы гражданской защиты, начальник ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, член предыдущего состава исполкома ЛГС. Он был начальником Лычаковского райотдела Львова ГУ МЧС Украины во Львовской области, заместителем начальника ГУ Гостехногенбезопасности в Львовской области, а также заместителем начальника ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
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