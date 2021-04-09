Во Львове продолжают делать прививки от коронавируса. В городе планируют увеличить количество бригад иммунизации, чтобы ускорить темпы вакцинации.

Во Львове завершается 2 этап вакцинации. С 12 апреля прививки от коронавируса начнут делать людям, которые обеспечивают жизнедеятельность города – педагогам, водителям и другим.

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Во Львове ускоряют темпы вакцинации

Руководитель городского управления здравоохранения Леся Кобецкая рассказала, что во Львове работают 20 бригад иммунизации – 10 мобильных и 10 стационарных.

Ежедневно, в среднем эти бригады вакцинируют от 600 до 700 человек. Но, мы считаем, в среднем одна бригада могла бы вакцинировать до 100 человек, поэтому во время заседания штаба мы говорили об активизации этой работы, чтобы проводить прививки большему количеству людей,

– отметило должностное лицо

Во Львове планируют увеличить количество бригад, чтобы ускорить темпы вакцинации. Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко рассказал, что с 12 апреля начнут обучение еще 5 бригад иммунизации.

Обратите внимание! По состоянию на 9 апреля прививки от коронавируса получили более 20 тысяч жителей Львовской области. Регион получил 42 тысячи доз вакцины, срок годности которых завершается в июне. Поэтому остаток планируют использовать, вакцинировав работников сфер, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

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Коротко о ситуации с коронавирусом во Львове

Во Львове по состоянию на 9 апреля в стационарах лечатся 1125 пациентов. Из них 1065 человек – больные коронавирусом, 66 – находятся в реанимации, а 32 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

В городских больницах есть 1500 койкомест для пациентов с коронавирусом. Резерв койкомест планируют увеличить до 2 тысяч.

На создание временных госпиталей из бюджета Львова выделили 18 миллионов гривен.

С 25 марта бласть перешла в красную зону, поэтому здесь действуют ограничения, предусмотренные для высшего уровня епідемнебезпеки.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львове решили продлить локдаун до 19 апреля.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала