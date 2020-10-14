Во Львове по случаю Дня защитника Украины на мемориале героев Небесной Сотни ветераны УПА и почетный караул Национальной академии сухопутных войск подняли национальный флаг. После церемонии ветераны и военные академии получили благодарности от общины города.

Оркестр академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного обеспечил музыкальное сопровождение церемонии. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте также Празднование Дня защитника Украины: во Львове почтили память погибших героев – фото

Как происходила церемония поднятия флага

После торжественного поднятия флага состоялась общая молитва. К поздравлениям участников мероприятия присоединился мэр Львова Андрей Садовый. Он выразил уважение героям Небесной Сотни и заявил, что Украину невозможно победить, пока такие храбрые люди среди нас.

Украину невозможно победить. Украина – это мы с вами – люди, которые каждый день делают выбор. Да, мы – молодая страна. Но мне приятно, что здесь есть община, которая не только верит в страну, в Бога, а которая создает эту страну. Я хочу поблагодарить всех вас. Я верю, что Божия Матерь держит нас под своей опекой. Я верю в каждого из нас,

– добавил Садовый.

После церемонии поднятия национального флага участники зажгли лампадки перед мемориалом.



Ветераны УПА поднимали флаг совместно с военными / Фото Львовского горсовета

Обратите внимание! Во Львове продолжается традиция еженедельного поднятия украинского флага над мемориалом героев Небесной Сотни. В конце лета почетный караул Национальной академии сухопутных войск первым поднял национальный флаг над мемориалом.

Ветеранам УПА и военным академии вручили благодарности

Во время мероприятия ветераны ОУН-УПА и военные академии сухопутных войск получили благодарности от общины города.

Благодарность за весомый личный вклад в развитие ветеранского движения и плодотворную общественную деятельность получили 3 участника Львовского братства ветеранов ОУН-УПА.

В свою очередь, 7 военных Национальной академии сухопутных войск получили благодарности за мужество и патриотизм.

Дополнительно к благодарностям военные и ветераны получили по 5 тысяч гривен.



Во Львове на мемориале каждую неделю поднимают флаг / Фото Львовского горсовета

Участников мероприятия поздравил мэр Львова / Фото Львовского горсовета



После молитвы ветеранам и военным вручили благодарности / Фото Львовского горсовета