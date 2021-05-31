Во Львове и Винниках 31 мая ряд улиц останется без света: адреса

31 мая 2021 , 10:34
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Источник:

"Львовоблэнерго"

Специалисты "Львовоблэнерго" 31 мая будут проводить ремонтные работы на электросетях. Поэтому ряд улиц во Львове и Винниках временно останутся без света.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.

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Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00

  • улица Владимира Великого – дома № 49, 49а, 53, 53а, 55, 55а, 55б;
  • улица Городоцкая – дома № 287 - 299 (нечетные);
  • улица Малицкой – дома № 2 – 8 (четные), 3 – 5 (нечетные);
  • улица Ольховая  –  все дома.

Где в Винниках не будет света с 9:00 до 17:00

  • улица Лысика – дома № 2 – 10.
Обратите внимание! Информацию относительно других плановых и аварийных отключений света во Львове можно узнать на сайте " Львовоблэнерго".
Автор: Ольга Котів