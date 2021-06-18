Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
Интересно Коронавирус во Львове и области: сколько новых больных и какова ситуация в больницах
Где не будет света во Львове
- улица Богдана Хмельницкого – дома № 231, 215, 219, 221, 223;
- улица Владимира Великого – дома № 41, 43, 35а, 41а;
- улица Скромная – все дома;
- улица Тисна – все дома;
- улица Чечета – дома № 1 – 35 (нечетные), 2 – 28 (четные)
- улица Каганца – дома № 1 – 33 (нечетные), 2 – 36 (четные).
Где не будет света в Винниках
- улица Богдана Хмельницкого – дома № 1 – 30.
Где не будет света в Брюховичах
- улица Ликарська – все дома;
- улица Новая – все дома;
- улица Средняя – все дома;
- улица Высокая – дом № 13.