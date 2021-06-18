Во Львове, Винниках и Брюховичах 18 июня будут выключать свет: список улиц

18 июня 2021 , 13:46
Читати новину українською

Источник:

"Львовоблэнерго"

Специалисты "Львовоблэнерго" 18 июня будут проводить ремонт электросетей. Поэтому ряд улиц во Львове, Винниках и Брюховичах временно останутся без света.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.

Интересно Коронавирус во Львове и области: сколько новых больных и какова ситуация в больницах

Где не будет света во Львове

  • улица Богдана Хмельницкого – дома № 231, 215, 219, 221, 223;
  • улица Владимира Великого – дома № 41, 43, 35а, 41а;
  • улица Скромная – все дома;
  • улица Тисна – все дома;
  • улица Чечета – дома № 1 – 35 (нечетные), 2 – 28 (четные)
  • улица Каганца – дома № 1 – 33 (нечетные), 2 – 36 (четные).

Где не будет света в Винниках

  • улица Богдана Хмельницкого – дома № 1 – 30.

Где не будет света в Брюховичах

  • улица Ликарська – все дома;
  • улица Новая – все дома;
  • улица Средняя – все дома;
  • улица Высокая – дом № 13.
Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях света можно узнать на сайте " Львовоблэнерго".
Автор: Ольга Котів