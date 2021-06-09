Причина отключения света – проведение плановых ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17: 00.

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Где во Львове не будет света с 9:00 до 17: 00

  • улица Ерошенко – дома № 14, 20;
  • улица Гуни – дома № 15 – 30;
  • улица Яцкова – дома № 31 – 35;
  • улица Золотая – дома № 35 – 41;
  • улица Турянского – дома № 29 – 33;
  • улица Мучная – дом № 16.

Где в Винниках не будет света с 9:00 до 17: 00

  • улица Забава – дома № 45, 73 – 139, 82 – 110, дачи;
  • улица Ломоносова – дома № 53 – 73, 74 – 102, дачи;
  • улица Солнечная – все дома.

Где в Брюховичах не будет света с 9:00 до 17: 00

  • улица Апрельская – все дома;
  • улица Звездная – все дома;
  • улица Мира – все дома;
  • улица под Осовой – все дома.

 