Во Львове, Винниках, Лисиничах и Подборцах 30 марта будут выключать воду / 24 канал

Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые ремонты водопроводов. Из-за замены аварийного участка трубопровода на магистральном водопроводе Винники – Кривчицы 30 марта ряд улиц во Львове, Винниках, Лисиничах и Подборцах временно останутся без воды.