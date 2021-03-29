Из-за ремонта 30 марта во Львове, Винниках, Лисиничах и Подборцах выключат воду: адреса
Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые ремонты водопроводов. Из-за замены аварийного участка трубопровода на магистральном водопроводе Винники – Кривчицы 30 марта ряд улиц во Львове, Винниках, Лисиничах и Подборцах временно останутся без воды.
Источник:"Львовводоканал"
Причина отключения воды – замена аварийного участка трубопровода на водопроводе в районе улицы Беговая, 17. Возобновление стабильного водоснабжения ожидают 31 марта в 6:00.
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Где не будет воды с 7:00 до 20:00
- Беговая – все дома;
- Освободительная – все дома;
- Вовка – все дома;
- Глиняная – все дома;
- Иванова Гора – все дома;
- Лотоцкого – все дома;
- Малые Кривчицы – все дома;
- Победная – все дома;
- Поэтическая – все дома;
- Приязная – все дома;
- Тракт Глинянский – 83, 85, 87, 89а, 89б;
- Лисиничи;
- Подборцы;
- Винники.
Жителей просят создать суточный запас воды. После завершения ремонтных работ уличную водопроводную сеть помоют. В этот период возможно временное ухудшение качества воды – загрязнение ржавчиной, что смывается с внутренних стенок водопровода.
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