Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.

Интересно Прогнозируется похолодание и дожди: какой будет погода на Львовщине 28 – 31 мая

Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00

  • улица Вулецкая – дома № 9 – 17, 14 – 26;
  • улица Лисинецкая – дома № 1 – 13 (нечетные), 19, 22, 24.

Где в Винниках не будет света с 9:00 до 17:00

  • улица Хмельницкого – все дома.

Где в Рудно не будет света с 9:00 до 17:00

  • улица Лесная – все дома;
  • улица Нагорных – все дома;
  • улица Шевченко – все дома;
  • улица Сосновская – все дома;
  • улица Галицкая – все дома;
  • улица Юношеская – все дома;
  • улица Петлюры – все дома;
  • улица Детская – все дома;
  • улица Родниковая – все дома;
  • улица Полевая – все дома;
  • улица Вишневая – все дома;
  • улица Вишневского – все дома;
  • улица Космонавтов – все дома;
  • улица Грушевского – все дома;
  • улица Сагайдачного – все дома;
  • улица Лысенко – все дома;
  • улица Короткая – все дома;

Заметьте Во Львове подорожал проезд в общественном транспорте: какая цена билета и абонементов

  • улица Сосновская – все дома;
  • улица Весенняя – все дома;
  • улица Сечевая – все дома;
  • улица Узкая – все дома;
  • улица Нагорных – все дома;
  • улица Новоселов – все дома;
  • улица Пилявского – все дома;
  • улица Каменная – все дома;
  • улица Сполучная – все дома;
  • улица Песочная – все дома;
  • улица Орлика – все дома;
  • улица Героев Крут – все дома;
  • улица Мудрого – все дома;
  • улица Лепкого – все дома;
  • улица Папы Римского – все дома;
  • улица Драгоманова – все дома;
  • улица Ягодная – все дома;
  • улица Квитковая – все дома.