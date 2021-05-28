Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
Интересно Прогнозируется похолодание и дожди: какой будет погода на Львовщине 28 – 31 мая
Где во Львове не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Вулецкая – дома № 9 – 17, 14 – 26;
- улица Лисинецкая – дома № 1 – 13 (нечетные), 19, 22, 24.
Где в Винниках не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Хмельницкого – все дома.
Где в Рудно не будет света с 9:00 до 17:00
- улица Лесная – все дома;
- улица Нагорных – все дома;
- улица Шевченко – все дома;
- улица Сосновская – все дома;
- улица Галицкая – все дома;
- улица Юношеская – все дома;
- улица Петлюры – все дома;
- улица Детская – все дома;
- улица Родниковая – все дома;
- улица Полевая – все дома;
- улица Вишневая – все дома;
- улица Вишневского – все дома;
- улица Космонавтов – все дома;
- улица Грушевского – все дома;
- улица Сагайдачного – все дома;
- улица Лысенко – все дома;
- улица Короткая – все дома;
Заметьте Во Львове подорожал проезд в общественном транспорте: какая цена билета и абонементов
- улица Сосновская – все дома;
- улица Весенняя – все дома;
- улица Сечевая – все дома;
- улица Узкая – все дома;
- улица Нагорных – все дома;
- улица Новоселов – все дома;
- улица Пилявского – все дома;
- улица Каменная – все дома;
- улица Сполучная – все дома;
- улица Песочная – все дома;
- улица Орлика – все дома;
- улица Героев Крут – все дома;
- улица Мудрого – все дома;
- улица Лепкого – все дома;
- улица Папы Римского – все дома;
- улица Драгоманова – все дома;
- улица Ягодная – все дома;
- улица Квитковая – все дома.