На улице Стуса во Львове 8 апреля произошло жуткое ДТП – водитель внедорожника BMW X5 сбил 58-летнюю курьершу Glovo. Женщина получила тяжелые травмы и погибла на месте аварии.

Авария произошла около 17:15. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Львовянка погибла на месте ДТП

Около 17:15 на улице Стуса вблизи перекрестка с улицей Кубанской 27-летний львовянин, водитель автомобиля BMW X5, сбил курьершу службы доставки еды Glovo.

58-летняя женщина в то время ехала на скутере Suzuki.

Львовянка получила тяжелые травмы. Она погибла на месте происшествия.

Правоохранители открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Виновному в ДТП грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.



Водитель внедорожника насмерть сбил курьершу Glovo / Фото полиции Львовщины

Что рассказали в Glovo

В компании Glovo рассказали, что уже идентифицировали личность погибшей. В случае необходимости компания готова сотрудничать с правоохранителями.

Команда сервиса Glovo выражает глубокие соболезнования семье погибшей. Мы будем на постоянной связи с семьей девушки для оказания необходимой поддержки и помощи,

– сообщили в Glovo.

В компании отметили, что у них действует система страхования жизни и здоровья подключенных к платформе курьеров, ведь безопасность курьеров – один из важнейших приоритетов Glovo.

"Мы регулярно делаем акцент на необходимости соблюдения правил дорожного движения и индивидуальной защиты, а также высокой внимательности на дорогах", – добавили в компании.

Также в Glovo отметили, что в компании непрерывно работают над решениями для усиления контроля безопасного поведения курьеров на дорогах, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.



Львовянка погибла на месте ДТП / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины