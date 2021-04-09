Во Львове водитель BMW X5 насмерть сбил 58-летнюю курьершу Glovo: фото
На улице Стуса во Львове 8 апреля произошло жуткое ДТП – водитель внедорожника BMW X5 сбил 58-летнюю курьершу Glovo. Женщина получила тяжелые травмы и погибла на месте аварии.
Источник:полиция Львовщины
Авария произошла около 17:15. Сейчас правоохранители проводят расследование.
К теме Погибли 2 детей: Украина требует у Франции экстрадиции виновника смертельного ДТП
Львовянка погибла на месте ДТП
- Около 17:15 на улице Стуса вблизи перекрестка с улицей Кубанской 27-летний львовянин, водитель автомобиля BMW X5, сбил курьершу службы доставки еды Glovo.
- 58-летняя женщина в то время ехала на скутере Suzuki.
- Львовянка получила тяжелые травмы. Она погибла на месте происшествия.
- Правоохранители открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".
- Виновному в ДТП грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
- Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства аварии.
Водитель внедорожника насмерть сбил курьершу Glovo / Фото полиции Львовщины
Что рассказали в Glovo
В компании Glovo рассказали, что уже идентифицировали личность погибшей. В случае необходимости компания готова сотрудничать с правоохранителями.
Команда сервиса Glovo выражает глубокие соболезнования семье погибшей. Мы будем на постоянной связи с семьей девушки для оказания необходимой поддержки и помощи,
– сообщили в Glovo.
В компании отметили, что у них действует система страхования жизни и здоровья подключенных к платформе курьеров, ведь безопасность курьеров – один из важнейших приоритетов Glovo.
"Мы регулярно делаем акцент на необходимости соблюдения правил дорожного движения и индивидуальной защиты, а также высокой внимательности на дорогах", – добавили в компании.
Также в Glovo отметили, что в компании непрерывно работают над решениями для усиления контроля безопасного поведения курьеров на дорогах, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.
Львовянка погибла на месте ДТП / Фото полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины
Поделиться новостью