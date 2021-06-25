Патрульные составили на мужчину протокол. Теперь ему грозит штраф.
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Водитель внедорожника едва не протаранил патрульных
- Примерно в 18:00 на улице Зеленой автомобиль Mercedes-Benz внезапно выехал на встречу патрульному авто.
- Полицейские были вынуждены резко изменить направление движения, чтобы не влететь во внедорожник.
- К счастью, ДТП удалось избежать.
- В результате происшествия никто не пострадал.
Смотрите видео, как водитель едва не влетел в патрульных:
Патрульные составили на нарушителя протокол
Водитель Mercedes-Benz не убедился перед обгоном в безопасности маневра. Поэтому патрульные составили на 45-летнего мужчину протокол за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийных обстоятельств".
Львовянину грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года и 680 гривен штрафа. Патрульные изъяли у мужчины водительское удостоверение. Вскоре состоится судебное заседание.
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