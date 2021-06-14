Авто ГСЧС ехало с включенной сиреной. Мужчина проигнорировал правила дорожного движения.

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Водитель Fiat не пропустил авто ГСЧС

  • В 9:30 патрульные остановились на зеленый свет светофора, чтобы пропустить 2 авто пожарной охраны.
  • Спасатели ехали с включенными проблесковыми маячками и сиреной по улице Богдана Хмельницкого.
  • Машины ГСЧС спешили в село Каменное, где вспыхнул пожар.
  • Сначала проехало одно авто спасателей, а через несколько секунд – другое.
  • Патрульные заметили, водителя машины Fiat Doblo, который решил не пропускать спасателей.
  • Автомобиль водителя-нарушителя остановили.
  • Правоохранители вынесли на 39-летнего львовянина постановление за "непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, движущихся с включенными специальными световыми сигнальными устройствами или сиреной".
  • Мужчине грозит 680 гривен штрафа.

Смотрите видео, как водитель не пропустил авто ГСЧС:

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Спасатели ехали тушить масштабный пожар

  • В ГСЧС Львовщины рассказали, что в 09:26 спасателям поступило сообщение о пожаре в каменном.
  • Огонь вспыхнул на первом этаже в помещении ремонтной зоны автосервиса на улице Сечевых Стрельцов.
  • К месту вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.
  • В результате пожара 26-летний мужчина получил ожоги головы I степени. Однако от госпитализации он отказался.
  • Пожар локализовали в 10:13, а полностью потушили в 10:18.
  • Огонь повредил стены и перекрытия на площади 120 квадратных метров и ремонтное оборудование на площади 80 квадратных метров.
  • К ликвидации пожара привлекли 38 спасателей и 7 единиц спецтехники.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.

Чоловік ледь не згорів: у Львові водій не пропустив авто ДСНС, яке їхало гасити масштабну пожежу
В результате пожара обгорел мужчина / Фото ГСЧС Львовщины

Чоловік ледь не згорів: у Львові водій не пропустив авто ДСНС, яке їхало гасити масштабну пожежу
Огонь тушили 37 спасателей / Фото ГСЧС Львовщины

Чоловік ледь не згорів: у Львові водій не пропустив авто ДСНС, яке їхало гасити масштабну пожежуПравоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовщины