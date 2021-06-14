Мужчина едва не сгорел: во Львове водитель не пропустил авто ГСЧС, ехавшее тушить пожар

Водитель Fiat Doblo 12 июня не пропустил авто спасателей, ехавший ликвидировать пожар, в результате которого обгорел 26-летний мужчина. Патрульные выписали нарушителю штраф.
Авто ГСЧС ехало с включенной сиреной. Мужчина проигнорировал правила дорожного движения.
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Водитель Fiat не пропустил авто ГСЧС
- В 9:30 патрульные остановились на зеленый свет светофора, чтобы пропустить 2 авто пожарной охраны.
- Спасатели ехали с включенными проблесковыми маячками и сиреной по улице Богдана Хмельницкого.
- Машины ГСЧС спешили в село Каменное, где вспыхнул пожар.
- Сначала проехало одно авто спасателей, а через несколько секунд – другое.
- Патрульные заметили, водителя машины Fiat Doblo, который решил не пропускать спасателей.
- Автомобиль водителя-нарушителя остановили.
- Правоохранители вынесли на 39-летнего львовянина постановление за "непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, движущихся с включенными специальными световыми сигнальными устройствами или сиреной".
- Мужчине грозит 680 гривен штрафа.
Смотрите видео, как водитель не пропустил авто ГСЧС:
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Спасатели ехали тушить масштабный пожар
- В ГСЧС Львовщины рассказали, что в 09:26 спасателям поступило сообщение о пожаре в каменном.
- Огонь вспыхнул на первом этаже в помещении ремонтной зоны автосервиса на улице Сечевых Стрельцов.
- К месту вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.
- В результате пожара 26-летний мужчина получил ожоги головы I степени. Однако от госпитализации он отказался.
- Пожар локализовали в 10:13, а полностью потушили в 10:18.
- Огонь повредил стены и перекрытия на площади 120 квадратных метров и ремонтное оборудование на площади 80 квадратных метров.
- К ликвидации пожара привлекли 38 спасателей и 7 единиц спецтехники.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины возникновения пожара.
В результате пожара обгорел мужчина / Фото ГСЧС Львовщины
Огонь тушили 37 спасателей / Фото ГСЧС Львовщины