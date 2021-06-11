Авария произошла на улице Шевченко, примерно за 200 метров до поворота на Величковского. В результате ДТП пострадал пассажир.
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23-летний водитель влетел в столб
- Примерно в 16:00 23-летний водитель Dacia Sandero ехал по улице Шевченко в направлении выезда из города.
- Он не справился с управлением и на скорости врезался в столб уличного освещения.
- В результате удара его авто перевернулось на крышу.
- Пассажир автомобиля получил травмы. Медики отвезли его в больницу.
- Сейчас врачи устанавливают его диагноз.
23-летний водитель въехал в столб / Фото Патрульной полиции Львовщины
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Виновник ДТП был под действием наркотиков
На место происшествия приехали следователи. Водителя сопроводили в медучреждение для проверки на состояние опьянения. Экспертиза установила, что в момент столкновения львовянин был под действием наркотиков – он употребил амфетамин.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства ДТП.
В результате ДТП пострадал пассажир / Фото Патрульной полиции Львовщины
Водитель был под действием наркотиков / Фото Патрульной полиции Львовщины
Правоохранители проводят расследование / Фото Патрульной полиции Львовщины