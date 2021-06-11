Во Львове 23-летний водитель под амфетамином перевернулся на крышу: пострадал пассажир - фото

Водитель Dacia Sandero 10 июня влетел в столб. В результате столкновения его авто перевернулось на крышу. Экспертиза установила, что 23-летний львовянин перед поездкой употреблял амфетамин.

Авария произошла на улице Шевченко, примерно за 200 метров до поворота на Величковского. В результате ДТП пострадал пассажир.

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23-летний водитель влетел в столб

Примерно в 16:00 23-летний водитель Dacia Sandero ехал по улице Шевченко в направлении выезда из города.

Он не справился с управлением и на скорости врезался в столб уличного освещения.

В результате удара его авто перевернулось на крышу.

Пассажир автомобиля получил травмы. Медики отвезли его в больницу.

Сейчас врачи устанавливают его диагноз.



23-летний водитель въехал в столб / Фото Патрульной полиции Львовщины

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Виновник ДТП был под действием наркотиков

На место происшествия приехали следователи. Водителя сопроводили в медучреждение для проверки на состояние опьянения. Экспертиза установила, что в момент столкновения львовянин был под действием наркотиков – он употребил амфетамин.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются установить все обстоятельства ДТП.



В результате ДТП пострадал пассажир / Фото Патрульной полиции Львовщины



Водитель был под действием наркотиков / Фото Патрульной полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото Патрульной полиции Львовщины