Во Львове водитель под влиянием наркотиков устроил пожар возле СТО: видео
Водитель в состоянии наркотического опьянения поджег шины перед СТО / Скриншот из видео
Во Львове правоохранители задержали водителя, который поджег шины перед сервисом технического обслуживания. У мужчины обнаружили признаки наркотического опьянения.
Источник:ZAXID.NET
Инцидент произошел на улице Пасечной. Мужчину уже не впервые задерживают за вождение в нетрезвом состоянии.
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Как водитель поджег шины перед СТО
- В пресс-службе Патрульной полиции рассказали, что 41-летний водитель Skoda Fabia приехал под станцию техобслуживания на улице Пасечной.
- Он разложил автомобильные шины перед СТО, облил их бензином и поджег.
- Во время этих действий мужчина ругался на работников сервиса.
- Затем он сел в свою машину и пытался скрыться с места происшествия.
- Однако работники СТО заблокировали авто и вызвали полицию.
- На место происшествия также приехали МЧС и медики.
- У мужчины обнаружили признаки наркотического опьянения. Однако водитель отказался от проверки в медучреждении.
- Второй раз в течение года правоохранители составили на мужчину документы за вождение в нетрезвом состоянии.
- Пока неизвестно, был ли водитель клиентом этой СТО. Сейчас следователи пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
Смотрите видео, как мужчина в состоянии наркотического опьянения поджег шины у СТО:
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