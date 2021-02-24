Во Львове пьяный водитель покусал полицейского: суд освободил мужчину от наказания
Во Львове патрульные остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Во время задержания нарушитель до крови искусал полицейского. Однако суд освободил его от отбывания наказания.
Источник:ZAXID.NET
Инцидент произошел 19 июня 2020 года. Суд признал водителя виновным в нападении на патрульного.
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Как водитель покусал полицейского
- Утром 19 июня патрульные получили вызов на улицу Головатого.
- Там в машине BMW 530 находились 2 пьяных мужчин, а в салоне лежали бутылки со спиртным.
- Правоохранители предупредили водителя об ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и вернулись в служебный автомобиль.
- Однако вскоре они увидели, что 33-летний водитель заводит двигатель и едет в сторону улицы Караджича.
- Остановившись, мужчина вышел из машины и пытался зайти в подъезд дома №13.
- Однако патрульные успели его задержать.
- Во время задержания пьяный водитель вел себя вызывающе.
- Он начал ругаться, а потом укусил полицейского за руку.
- Пассажир в это время вылез из машины через окно и начал толкать патрульного, препятствуя задержанию своего друга.
Как проходил суд
В суде мужчины полностью признали свою вину. Исследовав материалы дела, судья Железнодорожного райсуда Олеся Постигач признала водителя виновным в умышленном нанесении телесных повреждений патрульному. Мужчине назначили наказание – 3 года за решеткой. Однако его освободили от отбывания наказания, установив взамен 2 года условного заключения.
Его друга признали виновным в оказании сопротивления работнику полиции и назначили 2 года тюремного заключения. Однако его также освободили от отбывания наказания.
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