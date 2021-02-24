Во Львове патрульные остановили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Во время задержания нарушитель до крови искусал полицейского. Однако суд освободил его от отбывания наказания.

Инцидент произошел 19 июня 2020 года. Суд признал водителя виновным в нападении на патрульного.

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Как водитель покусал полицейского

Утром 19 июня патрульные получили вызов на улицу Головатого.

Там в машине BMW 530 находились 2 пьяных мужчин, а в салоне лежали бутылки со спиртным.

Правоохранители предупредили водителя об ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и вернулись в служебный автомобиль.

Однако вскоре они увидели, что 33-летний водитель заводит двигатель и едет в сторону улицы Караджича.

Остановившись, мужчина вышел из машины и пытался зайти в подъезд дома №13.

Однако патрульные успели его задержать.

Во время задержания пьяный водитель вел себя вызывающе.

Он начал ругаться, а потом укусил полицейского за руку.

Пассажир в это время вылез из машины через окно и начал толкать патрульного, препятствуя задержанию своего друга.

Как проходил суд

В суде мужчины полностью признали свою вину. Исследовав материалы дела, судья Железнодорожного райсуда Олеся Постигач признала водителя виновным в умышленном нанесении телесных повреждений патрульному. Мужчине назначили наказание – 3 года за решеткой. Однако его освободили от отбывания наказания, установив взамен 2 года условного заключения.

Его друга признали виновным в оказании сопротивления работнику полиции и назначили 2 года тюремного заключения. Однако его также освободили от отбывания наказания.

Интересно! Суд рассматривал дело этого водителя о нетрезвом вождении отдельно. В июле 2020 года мужчину также освободили от наказания за вождение автомобиля в состоянии опьянения, передав материалы дела ОО "Народный антикоррупционный надзор" для "применения мер общественного воздействия".