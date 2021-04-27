В центре Львова 22 апреля пьяный водитель Porsche Cayenne подрался с полицейскими. После этого он, убегая от патрульных, разбил 4 машины и помочился на авто превентивной полиции. В сети появилось видео начала драки мужчины с патрульными.

По информации СМИ, за рулем Porsche Cayenne находился Евгений Маковский. Он является директором компании "Акваполимер Инжиниринг". К теме Во Львове пьяный водитель Porsche Cayenne разбил 3 машины и помочился на полицейское авто: видео Мужчина подрался с полицейскими на площади Рынок На площади Рынок 22 апреля пьяный 40-летний водитель Porsche Cayenne подрался с полицейскими.

В результате инцидента двое патрульных обратились за помощью к медикам.

После этого львовянин, убегая от полиции, разбил 3 машины.

Правоохранители около 19:15 заметили авто мужчины на улице Витовского.

По требованию патрульных об остановке водитель не остановился, поэтому началось преследование.

Правоохранители задержали львовянина на улице Стрыйской, когда тот, двигаясь задним ходом, столкнулся с машиной превентивной полиции Skoda Rapid.

После этого, по информации СМИ, водитель помочился на полицейское авто. Смотрите видео, как водитель Porsche Cayenne подрался с полицейскими: Правоохранители составили на водителя 7 админпротоколов Патрульные составили на водителя Porsche Cayenne 7 админпротоколов: 3 – за "нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств";

2 – за "оставление места ДТП";

за "невыполнение требований об остановке";

за "управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения". За управление автомобилем в состоянии опьянения мужчине может грозить 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на год.