Во Львове 21 января водитель микроавтобуса Renault Master врезался в электроопору и повалил ее. Мужчина скрылся с места ДТП, оставив свой автомобиль. Сейчас его разыскивают правоохранители.

ДТП произошло около 5:00 на улице Сиховской. Из-за неисправности сети по улице пока не курсирует электротранспорт. Об этом сообщил ZAXID.NET. К теме На Яворовском полигоне грузовик с военными слетел с дороги: много пострадавших – фото Как мужчина повалил электроопору Около 5:00 на мосту на улице Сиховской водитель микроавтобуса Renault Master въехал в электроопору.

От удара она повалилась. Виновник ДТП скрылся с места аварии, бросив свой автомобиль.

Автомобиль перекрыл движение на улице.

Транспорт объезжал его по одной полосе, поэтому вскоре микроавтобус убрали с дороги.

Авария произошла около 5:00 / Фото Патрульной полиции Львовщины Правоохранители ищут водителя-беглеца Правоохранители оформили розыскное ДТП. Полицейские разыскивают водителя. Утром были по адресу регистрации владельца авто, однако не застали его. Информацию передали в отдел розыска и обработки материалов ДТП,

– рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

Мужчина въехал в электроопору на улице Сиховской / Фото Патрульной полиции Львовщины

Брошенный микроавтобус перекрыл движение транспорта / Фото "Варта 1"

Водителя-беглеца разыскивают правоохранители / Фото "Варта 1"