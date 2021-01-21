Во Львове водитель повалил электроопору и сбежал, оставив свое авто: его разыскивает полиция
Во Львове 21 января водитель микроавтобуса Renault Master врезался в электроопору и повалил ее. Мужчина скрылся с места ДТП, оставив свой автомобиль. Сейчас его разыскивают правоохранители.
ДТП произошло около 5:00 на улице Сиховской. Из-за неисправности сети по улице пока не курсирует электротранспорт. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Как мужчина повалил электроопору
- Около 5:00 на мосту на улице Сиховской водитель микроавтобуса Renault Master въехал в электроопору.
- От удара она повалилась. Виновник ДТП скрылся с места аварии, бросив свой автомобиль.
- Автомобиль перекрыл движение на улице.
- Транспорт объезжал его по одной полосе, поэтому вскоре микроавтобус убрали с дороги.
Авария произошла около 5:00 / Фото Патрульной полиции Львовщины
Правоохранители ищут водителя-беглеца
Правоохранители оформили розыскное ДТП.
Полицейские разыскивают водителя. Утром были по адресу регистрации владельца авто, однако не застали его. Информацию передали в отдел розыска и обработки материалов ДТП,
– рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.
Мужчина въехал в электроопору на улице Сиховской / Фото Патрульной полиции Львовщины
Брошенный микроавтобус перекрыл движение транспорта / Фото "Варта 1"
Водителя-беглеца разыскивают правоохранители / Фото "Варта 1"
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