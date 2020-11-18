Во Львове мужчина пытался проглотить пакет с наркотиками во время задержания: фото
Во Львове 18 ноября патрульные остановили автомобиль Chevrolet Aveo за нарушение правил дорожного движения. Водитель испугался и пытался проглотить полиэтиленовый пакет с наркотиками.
Инцидент произошел около 3 часов ночи на улице Гавришкевича. У водителя не было никаких документов. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Как мужчина пытался проглотить наркотики
- Патрульные остановили авто Chevrolet Aveo за нарушения ПДД.
- У водителя не было при себе никаких документов.
- 27-летний мужчина испугался и резко засунул руку в карман.
- Он достал полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом и забросил в рот.
- Патрульные задержали мужчину и сказали ему выплюнуть пакет.
- Он послушал правоохранителей и выплюнул пакет с остатками неизвестного вещества на землю.
Водитель хотел проглотить пакет с наркотиками во время задержания / Фото патрульной полиции
Правоохранители проводят расследование
На место происшествия приехали следователи Галицкого отдела полиции. Пакет, в котором, вероятно, были наркотики, изъяли и направили на экспертизу.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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