Во Львове 18 ноября патрульные остановили автомобиль Chevrolet Aveo за нарушение правил дорожного движения. Водитель испугался и пытался проглотить полиэтиленовый пакет с наркотиками.

Инцидент произошел около 3 часов ночи на улице Гавришкевича. У водителя не было никаких документов. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Как мужчина пытался проглотить наркотики

Патрульные остановили авто Chevrolet Aveo за нарушения ПДД.

У водителя не было при себе никаких документов.

27-летний мужчина испугался и резко засунул руку в карман.

Он достал полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом и забросил в рот.

Патрульные задержали мужчину и сказали ему выплюнуть пакет.

Он послушал правоохранителей и выплюнул пакет с остатками неизвестного вещества на землю.



Водитель хотел проглотить пакет с наркотиками во время задержания / Фото патрульной полиции

Правоохранители проводят расследование

На место происшествия приехали следователи Галицкого отдела полиции. Пакет, в котором, вероятно, были наркотики, изъяли и направили на экспертизу.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.