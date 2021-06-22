Мужчина не реагировал на требование полицейских об остановке. Патрульным пришлось начать погоню.

Заметьте Сбил на смерть пешехода и скрылся: судья освободил водителя от наказания

Водитель львовской маршрутки убегал от полиции

В постановлении суда говорится, что 15 апреля на улице Владимира Великого водитель маршрутки №13, курсирующий от улицы Суботовской до проспекта Красной Калины, нарушил карантинные ограничения.

Он перевозил в салоне 52 пассажира, что вдвое превышает количество мест для сидения в этом автобусе.

Патрульные заметили нарушителя и пытались его остановить.

Однако мужчина на требование полицейских не реагировал, поэтому началось преследование.

В конечном итоге патрульным удалось заблокировать движение автобуса и задержать водителя.

Суд наказал мужчину

Во время судебного заседания водитель признал свою вину. Однако мужчина отметил, что из-за возмущения пассажиров у него не было другого выхода, кроме как перевозить их стоя.

Судья Франковского райсуда Василий Кузь, исследовав материалы дела, признал мужчину виновным в невыполнении требований об остановке и нарушении карантина. Его оштрафовали на 34 тысячи гривен. Однако, по украинскому законодательству, на постановление суда еще можно подать апелляцию.

К теме Сбил львовянина на переходе: суд не лишил таксиста Uber водительских прав