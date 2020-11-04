Во Львове изобретательные мужчины сдали в ломбард велосипед и украли его, чтобы сдать в другой
Во Львове задержали 2 изобретательных воров. Мужчины сдали в ломбард велосипед, а потом украли его, чтобы отнести в другой. Однако работник первого ломбарда увидел воров и позвонил в полицию.
Мужчины пытались сдать краденый велосипед в ломбард той же сети. Воры хотели дважды заработать, но их задержали. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовщины.
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Как мужчины хотели дважды сдать велосипед в ломбард
Полицейские 31 октября получили от работника ломбарда сообщение об угоне велосипеда. Продавец рассказал, что показывал его предполагаемому покупателю. Мужчина захотел прокатиться на велосипеде. Однако он сел на него и уехал.
На следующий день, 1 ноября, продавец ломбарда снова позвонил в полицию. Он рассказал, что в ломбард на проспекте Черновола двое мужчин привезли похищенный у него велосипед.
Воры украли велосипед, чтобы снова сдать в ломбард / Фото Патрульной полиции Львовщины
Как задержали злоумышленников
- Патрульные немедленно выехали по вызову. Там они встретили работника ломбарда, который им звонил.
- Он показал правоохранителям 2 мужчин, которые в то время выходили из ломбарда. Продавец добавил, что один из них сдал этот велосипед в ломбард, а второй – украл.
- Злоумышленники заметили патрульных и начали убегать. 21-летнего жителя Львовщины задержали сразу.
- Патрульные побежали ловить второго мужчину.
- Злоумышленник забежал в глухую улицу и спрятался. Правоохранитель увидел погнутый забор и понял, что мужчина скрылся неподалеку.
- Патрульный обследовал двор и нашел злоумышленника на лестнице, ведущей в подвал. Так, 39-летнего мужчину тоже задержали.
- Следователи изъяли велосипед как вещественное доказательство. Дело квалифицировали как грабеж.
- Сейчас правоохранители проводят расследование.
Смотрите фото задержания злоумышленников / Фото Патрульной полиции Львовщины
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