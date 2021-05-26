Автобусы №5А начнут курсировать с 27 мая. В свою очередь, автобусы №10 с 29 мая начнут ездить и в выходные дни.

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Автобусы № 5а снова начнут курсировать

Автобусный маршрут №5А возобновит работу 27 мая. В рабочие дни будут курсировать 4 автобуса среднего класса, а в выходные – 3.

Маршрут автобусов №5А:

площадь Ризни;

проспект Чорновола;

проспект Свободы;

площадь Мицкевича;

площадь Галицкая;

площадь Соборная;

улица Винниченко;

площадь Мытна;

улица Лычаковская;

Винники: улица Галицкая – улица Шевченко – улица Стуса – улица Франко – улица Забава;

улица Лычаковская;

улица Подвальная;

площадь Данила Галицкого;

улица Гонты;

площадь Князя Ярослава Осмомысла;

площадь Ризни.

Обратите внимание! Ранее маршрут автобусов №5а, соединявший Винники с центром Львова, несколько раз меняли и отменяли. В частности, это случалось из-за ремонта улицы Лычаковской. Ее открыли для проезда 7 декабря.

Автобусы №10 будут курсировать и в выходные дни

С 29 мая автобусы №10 начнут курсировать не только в будни, но и в выходные дни. Этот маршрут соединяет Главный железнодорожный вокзал и ТРЦ King Cross Leopolis. В рабочие дни на маршруте курсируют 6 больших автобусов. В свою очередь, в субботу и воскресенье будут ездить 4 автобуса.

Маршрут автобусов №10:

ТРЦ King Cross Leopolis;

улица Стрыйская;

улица княгини Ольги;

ТЦ Victoria Gardens;

Скниловок;

улица Кульпарковская;

улица Городоцкая;

Железнодорожный вокзал.

К теме Изменения в движении общественного транспорта: во Львове запустят новые автобусные маршруты

Во Львове запустят новый маршрут №22

С 28 мая до села Воля-Гомулецкая будет курсировать городской маршрут № 22. По словам начальника управления транспорта Львовского горсовета Ореста Олеськива, ранее к селу ездил автобус, который обслуживал областной перевозчик. Однако он остановил свою работу. Поэтому сейчас Шевченковская райгосадминистрация проводит ремонт части дороги между Брюховичи и Волей-Гомулецькою, чтобы запустить по этой дороге автобусы № 22.

В апреле этого года решением исполнительного комитета мы утвердили новый маршрут № 63, который должен был бы соединить Львов с селом Воля-Гомулецкая и селом Гряда. Однако полиция его не согласовывает, ссылаясь на норму законодательства, и невозможность сейчас создания такого городского маршрута,

– отметил Олеськив.

Город не может оставить жителей села без возможности проезда во Львов. Поэтому маршрут автобусов №22, которые курсируют до Брюховичей, продлят до села Воля-Гомулецкая.

"В четверг планируем тестово проехаться автобусом по этому маршруту, а с пятницы запустить его в работу", – подытожил чиновник.

По его словам, стоимость проезда будет такая же, как в пределах Львова. Соответственно, если автобусы запустят в пятницу, 28 мая, то стоимость проезда составит 10 гривен, потому что накануне ее повысили.