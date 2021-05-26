Во Львове возобновляют работу автобусов №5а и 10 и запускают новый маршрут: как он курсирует

АТП № 1 возобновляет работу автобусов № 5А и 10. Также во Львове планируют запустить новый маршрут №22, который связывает город с селом Воля-Гомулецкая.
Автобусы №5А начнут курсировать с 27 мая. В свою очередь, автобусы №10 с 29 мая начнут ездить и в выходные дни.
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Автобусы № 5а снова начнут курсировать
Автобусный маршрут №5А возобновит работу 27 мая. В рабочие дни будут курсировать 4 автобуса среднего класса, а в выходные – 3.
Маршрут автобусов №5А:
- площадь Ризни;
- проспект Чорновола;
- проспект Свободы;
- площадь Мицкевича;
- площадь Галицкая;
- площадь Соборная;
- улица Винниченко;
- площадь Мытна;
- улица Лычаковская;
- Винники: улица Галицкая – улица Шевченко – улица Стуса – улица Франко – улица Забава;
- улица Лычаковская;
- улица Подвальная;
- площадь Данила Галицкого;
- улица Гонты;
- площадь Князя Ярослава Осмомысла;
- площадь Ризни.
Автобусы №10 будут курсировать и в выходные дни
С 29 мая автобусы №10 начнут курсировать не только в будни, но и в выходные дни. Этот маршрут соединяет Главный железнодорожный вокзал и ТРЦ King Cross Leopolis. В рабочие дни на маршруте курсируют 6 больших автобусов. В свою очередь, в субботу и воскресенье будут ездить 4 автобуса.
Маршрут автобусов №10:
- ТРЦ King Cross Leopolis;
- улица Стрыйская;
- улица княгини Ольги;
- ТЦ Victoria Gardens;
- Скниловок;
- улица Кульпарковская;
- улица Городоцкая;
- Железнодорожный вокзал.
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Во Львове запустят новый маршрут №22
С 28 мая до села Воля-Гомулецкая будет курсировать городской маршрут № 22. По словам начальника управления транспорта Львовского горсовета Ореста Олеськива, ранее к селу ездил автобус, который обслуживал областной перевозчик. Однако он остановил свою работу. Поэтому сейчас Шевченковская райгосадминистрация проводит ремонт части дороги между Брюховичи и Волей-Гомулецькою, чтобы запустить по этой дороге автобусы № 22.
В апреле этого года решением исполнительного комитета мы утвердили новый маршрут № 63, который должен был бы соединить Львов с селом Воля-Гомулецкая и селом Гряда. Однако полиция его не согласовывает, ссылаясь на норму законодательства, и невозможность сейчас создания такого городского маршрута,
– отметил Олеськив.
Город не может оставить жителей села без возможности проезда во Львов. Поэтому маршрут автобусов №22, которые курсируют до Брюховичей, продлят до села Воля-Гомулецкая.
"В четверг планируем тестово проехаться автобусом по этому маршруту, а с пятницы запустить его в работу", – подытожил чиновник.
По его словам, стоимость проезда будет такая же, как в пределах Львова. Соответственно, если автобусы запустят в пятницу, 28 мая, то стоимость проезда составит 10 гривен, потому что накануне ее повысили.