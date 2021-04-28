С 26 апреля Львовщина перешла в желтую карантинную зону. Поэтому во Львове городская комиссия ТЭБ и ЧС решила адаптировать карантин. В частности, в городском общественном транспорте снова начнут действовать льготы.

Согласно ограничениями желтой зоны, в общественном транспорте можно перевозить пассажиров только на сидячих местах. Поэтому во Львове рекомендуют им пользоваться только с 11:00 до 16:00, чтобы горожане могли удобно доехать на работу и домой.

Актуально Львов – в желтой зоне: в городе ослабили карантин

Льготы на проезд в общественном транспорте снова будут действовать

Мэр Львова Андрей Садовый во время брифинга 26 апреля рассказал, что с 27 апреля в городе восстановят льготную перевозку. Однако льготами рекомендуют пользоваться только с 11:00 до 16:00.

Желтая зона позволяет перевозить только сидячих пассажиров, а нам важно, чтобы люди могли утром заехать на работу и вечером вернуться домой. Поэтому большая просьба к людям старшего возраста, ко всем, кто имеет льготы, воспользуйтесь своими возможностями с 11:00 до 16:00,

– отметил городской голова.

По словам Садового, нужно понимать, что общественный транспорт - это место, где коронавирус распространяется быстрее.

Обратите внимание ! До 27 апреля во Львове действовал режим спецперевозок . Все льготы на проезд в общественном транспорте отменили.

Интересно Львовские кафе, ТРЦ и непродовольственные магазины возобновили работу

Какие ограничения будут действовать во Львове

По решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 26 апреля Львовщина перешла в желтую зону

В свою очередь, городская комиссия ТЭБ и ЧС 26 апреля несколько ослабила карантин в городе.

Во Львове разрешили работу спортзалам, ТРЦ, непродовольственным магазинам и заведениям общественного питания.

Также в городе возобновляют работу все учреждения культуры – театры, музеи, галереи, кинотеатры и т. д.

С 5 мая во Львове начнут работать внешкольные кружки, а ученики 5 – 11 классов смогут вернуться в школы на обучение.

В то же время в городе до сих пор запрещены работа ночных клубов и проведения массовых мероприятий.



Во Львове ослабили карантин / Фото ЛГС