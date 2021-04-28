Во Львове восстановят 3 автобусных маршрута, которые отменили во время локдауна
В АТП №1 анонсировали возобновление работы 3 автобусных маршрутов, которые отменили из-за локдауна. Во Львове снова начнут курсировать автобусы № 2А, 10 и 45.
Источник:ЛК "АТП №1"
Курсирование автобусов временно остановили на время локдауна. В АТП №1 ожидали, что он продлится до конца Пасхальных праздников.
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Во Львове восстановят 3 автобусных маршрута
Работу автобусных маршрутов №2А, 10 и 45 планируют восстанавливать поэтапно. Автобусы должны начать курсировать в привычном режиме уже после пасхальных и майских праздников.
На время локдауна курсирование маршрутов №2а, №10 и №45 было приостановлено. Ожидалось, что локдаун продлится до завершения пасхальных и майских праздников,
– рассказал директор ЛК "АТП №1" Орест Хамула.
Сейчас предприятие требует времени на подготовку к выпуску автобусов и водителей. Планируется, что автобусы №45 начнут курсировать с 5 мая, а маршруты №2А и №10 – после 11 мая.
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