В АТП №1 анонсировали возобновление работы 3 автобусных маршрутов, которые отменили из-за локдауна. Во Львове снова начнут курсировать автобусы № 2А, 10 и 45.

Курсирование автобусов временно остановили на время локдауна. В АТП №1 ожидали, что он продлится до конца Пасхальных праздников.

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Во Львове восстановят 3 автобусных маршрута

Работу автобусных маршрутов №2А, 10 и 45 планируют восстанавливать поэтапно. Автобусы должны начать курсировать в привычном режиме уже после пасхальных и майских праздников.

На время локдауна курсирование маршрутов №2а, №10 и №45 было приостановлено. Ожидалось, что локдаун продлится до завершения пасхальных и майских праздников,

– рассказал директор ЛК "АТП №1" Орест Хамула.

Сейчас предприятие требует времени на подготовку к выпуску автобусов и водителей. Планируется, что автобусы №45 начнут курсировать с 5 мая, а маршруты №2А и №10 – после 11 мая.

Интересно! Львовская область с 26 апреля перешла в желтую зону, поэтому городская комиссия ТЭБ и ЧС адаптировала карантинные ограничения во Львове. В частности, в городском общественном транспорте отменили режим спецперевозок. Однако городская власть призывает горожан, которые имеют право на льготный проезд, пользоваться общественным транспортом только с 11:00 до 16:00.