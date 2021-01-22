Во Львове возле больницы скорой помощи построят первую в городе вертолетную площадку. Она необходима для того, чтобы иметь возможность срочно эвакуировать пациентов с тяжелыми болезнями. Стоимость строительства составляет 20 миллионов гривен.

Вертолетную площадку построят возле реанимационного и диагностического отделений больницы скорой помощи. Медучреждение уже объявило тендер на строительство на сайте публичных закупок Prozorro.

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Почему во Львове будут строить вертолетную площадку

В пресс-службе Львовского горсовета рассказали, что первую во Львове вертолетную площадку планируют построить возле реанимационного и диагностического отделений, где проводят КТ, МРТ и другие виды исследований.

Вертолетная площадка в больнице – это министерская программа о санавиации. Есть пилотный проект по Львовской области, в котором говорится о том, чтобы пациентов тяжелобольных, с инсультами и травмами, из труднодоступных мест и регионов Украины будут доставлять в больницу скорой помощи для оказания неотложной медицинской помощи,

– рассказал руководитель больницы скорой помощи Олег Самчук.

Кто будет финансировать строительство

Согласно технической документации, стоимость строительства взлетно-посадочной площадки составляет почти 19,6 миллиона гривен. Однако ранее планировалось, что реализация проекта будет стоить всего 5 миллионов гривен. Пока точно не известно, кто именно будет финансировать строительство.

По информации ZAXID.NET, пресс-секретарь больницы скорой помощи Кристина Дворецкая рассказала, что деньги медучреждение надеется получить от Минздрава или из городского бюджета Львова. Строительство планируется завершить к концу 2021 года.