Во Львове возле Стрыйского парка появилась новая площадь: фото

Вблизи Стрыйского парка на территории студгородка Украинского католического университета появилась новая площадь. Ее назвали площадью Святой Софии Премудрости Божией.

После общеуниверситетской Литургии в храме Святой Софии Премудрости Божией площадь освятили. К событию присоединился мэр Львова Андрей Садовый.

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Во Львове появилась площадь Святой Софии Премудрости Божией

По словам Садового, территорию студгородка УКУ обустроили за пожертвования тысяч благотворителей со всего мира.

Наверное, нет другого места во Львове, где бы было так много Божьей мудрости, и здесь эта мудрость постоянно прибывает, множится. Дай Бог, чтобы через лет 20 – 30 мы гордились не университетами прошлого, а университетами будущего,

– отметил городской голова.

Открытие новой площади посвятили 20-летию визита во Львов святого Папы Иоанна Павла II, выпускных торжеств и посвящения нового Коллегиума УКУ.

"Пусть почитания Божьей Премудрости Святой Софии вдохновляет нас. Пусть это паломничество, которое длится уже тысячу лет, ведет нас в следующий век. Пусть благословение святого Папы Иоанна Павла II, которое произошло здесь, есть и будет с нами", – добавил владыка Борис Гудзяк.

После освящения площади в холле Центра Шептицкого открыли фотовыставку Института истории Церкви. Ее также посвятили 20 годовщине паломничества святого Иоанна Павла II в Украину.

В июне 2021 года исполняется 20 лет, как Папа Римский Иоанн Павел II посетил Украину, в частности Львов. По случаю этого события в городе подготовили ряд литургически-молитвенных, просветительских, художественных и спортивных мероприятий.

Смотрите фото с открытия новой площади во Львове / Фото Андрея Андруха