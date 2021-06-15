На улицах Львова можно встретить такие же "умные светофоры". Их установили вдоль трамвайных маршрутов №2 и №6.

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Возле железнодорожного вокзала появятся "умные светофоры"

На улице Черновицкой устанавливают "умные светофоры" от компании SWARCO TRAFFIC SYSTEMS. С 2013 года их можно увидеть вдоль сиховской линии и трамвайных маршрутов №2 и №6. Эти светофоры предоставляют приоритет проезда для общественного транспорта. Все они подключены к центру управления движением в конце улицы Коновальца.

Еще одна новинка на Черновицкой – предупредительные горизонтальные секции желтого цвета через проезжую часть для общественного транспорта. То есть пешеходам не придется стоять и ждать зеленый, а можно будет переходить сразу после проезда автобусов и автомобилей Укрпочты. Через общую проезжую часть будут привычные вертикальные светофоры с красным и зеленым светом.

Кроме этого, вблизи Главного железнодорожного вокзала, установили велосипедный светофор. Он выглядит более антивандальным, в отличие от тех велосветофоров, которые установили на Сигновке или улице Городоцкой.

Смотрите фото новых светофоров на улице Черновицкой / Фото "Удобный город"