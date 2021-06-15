Возле Главного железнодорожного вокзала Львова устанавливают "умные светофоры": фото

Во Львове на улице Черновицкой, вблизи Главного железнодорожного вокзала, устанавливают "умные светофоры". Они предоставляют приоритет проезда для общественного транспорта.

На улицах Львова можно встретить такие же "умные светофоры". Их установили вдоль трамвайных маршрутов №2 и №6.

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Возле железнодорожного вокзала появятся "умные светофоры"

На улице Черновицкой устанавливают "умные светофоры" от компании SWARCO TRAFFIC SYSTEMS. С 2013 года их можно увидеть вдоль сиховской линии и трамвайных маршрутов №2 и №6. Эти светофоры предоставляют приоритет проезда для общественного транспорта. Все они подключены к центру управления движением в конце улицы Коновальца.

Еще одна новинка на Черновицкой – предупредительные горизонтальные секции желтого цвета через проезжую часть для общественного транспорта. То есть пешеходам не придется стоять и ждать зеленый, а можно будет переходить сразу после проезда автобусов и автомобилей Укрпочты. Через общую проезжую часть будут привычные вертикальные светофоры с красным и зеленым светом.

Кроме этого, вблизи Главного железнодорожного вокзала, установили велосипедный светофор. Он выглядит более антивандальным, в отличие от тех велосветофоров, которые установили на Сигновке или улице Городоцкой.

Смотрите фото новых светофоров на улице Черновицкой / Фото "Удобный город"