Во Львове возобновили ремонтные работы на 3 улицах: что известно
Ремонтные работы на улицах Пекарской, Степана Бандеры и Богдана Хмельницкого во Львове приостанавливали, в связи с погодными условиями. Однако 22 февраля их восстановили, ведь на Львовщину пришло потепление.
Источник:Львовский горсовет
Ремонт на улицах Пекарской, Степана Бандеры и Богдана Хмельницкого начали в 2020 году. Сейчас там проводят подготовительные работы к возобновлению работ.
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Ремонтные работы на улицах постепенно восстанавливают
Пресс-секретарь ЛКП "Львовавтодор" Алексей Хмель рассказал, что сейчас предприятие занимается ремонтом трех прошлогодних объектов – улиц Пекарская, Степана Бандеры и Богдана Хмельницкого.
После рождественских праздников работы на этих улицах активно проводились. Но из-за погодных условий – значительных осадков снега, работы были приостановлены. Однако вчера, 22 февраля, работы возобновили,
– отметил Хмель.
Сейчас специалисты проводят подготовительные работы по восстановлению ремонтных работ. В частности, на улицах Пекарской, Бандеры и Хмельницкого готовятся к устройству канализации.
Коротко о ремонтах улиц пекарской, Бандеры и Хмельницкого
- Проект реконструкции улицы Пекарской разработало ЛКП "Институт пространственного развития". Здесь проведут капремонт дороги из брусчатки и мозаики, обустроят места для парковки и велодорожки, заменят все коммуникации – сети водоснабжения и канализации, газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения. За проектом, Пекарская станет инклюзивной – здесь создадут условия для беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения.
- Ремонт улицы Бандеры разделен на 3 этапа. Первый этап – это реконструкция участка дороги от улицы Чупрынки до Антоновича, второй – от улицы Антоновича до Героев УПА, третий – от улицы Героев УПА до Городоцкой. Стоимость проекта реконструкции улицы Бандеры составляет около 216 миллионов гривен.
- Общая стоимость ремонта улицы Хмельницкого составляет 175,4 миллиона гривен. Проект предусматривает, что здесь заменят дорожное покрытие, установят дождеприемники и обустроят двухполосную проезжую часть. На отремонтированной улице появятся направляющие островки на перекрестках, велодорожки с обеих сторон дороги, новые пешеходные тротуары, остановки общественного транспорта и карманы для парковки.
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