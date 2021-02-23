Ремонтные работы на улицах Пекарской, Степана Бандеры и Богдана Хмельницкого во Львове приостанавливали, в связи с погодными условиями. Однако 22 февраля их восстановили, ведь на Львовщину пришло потепление.

Ремонт на улицах Пекарской, Степана Бандеры и Богдана Хмельницкого начали в 2020 году. Сейчас там проводят подготовительные работы к возобновлению работ.

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Ремонтные работы на улицах постепенно восстанавливают

Пресс-секретарь ЛКП "Львовавтодор" Алексей Хмель рассказал, что сейчас предприятие занимается ремонтом трех прошлогодних объектов – улиц Пекарская, Степана Бандеры и Богдана Хмельницкого.

После рождественских праздников работы на этих улицах активно проводились. Но из-за погодных условий – значительных осадков снега, работы были приостановлены. Однако вчера, 22 февраля, работы возобновили,

– отметил Хмель.

Сейчас специалисты проводят подготовительные работы по восстановлению ремонтных работ. В частности, на улицах Пекарской, Бандеры и Хмельницкого готовятся к устройству канализации.

Коротко о ремонтах улиц пекарской, Бандеры и Хмельницкого