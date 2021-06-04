Ранее во Львове повысили стоимость проезда. Цена билета выросла с 7 до 10 гривен.

К теме Во Львове подорожал проезд в общественном транспорте: какая цена билета и абонемента

Во Львове подорожают проездные абонементы и пересадочные билеты

Исполком ЛГС установил новые тарифы на проездные абонементы и пересадочные билеты в трамваях и троллейбусах. Решение вступит в силу с 7 июня.

Новая стоимость проездных абонементов:

месячная проездная карточка для предприятий, учреждений и организаций – 300 гривен;

общая трехмесячная проездная карточка – 600 гривен;

общая месячная проездная карточка – 240 гривен;

электронная трехмесячная проездная карточка – 590 гривен;

электронная месячная проездная карточка – 230 гривен;

льготная месячная проездная карточка для учеников и студентов – 120 гривен;

электронная льготная месячная проездная карточка – 115 гривен;

электронная льготная дневная проездная карточка – 30 гривен;

электронная трехдневная проездная карточка – 70 гривен.

Пересадочные билеты на трамваи и троллейбусы также подорожают. Их стоимость вырастет с 8 до 12 гривен.

Пассажиры смогут приобрести бумажные проездные в киосках ЛКП "Львовэлектротранс", а электронные абонементы – на сайте перевозчика и в приложении Privat24.

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Пользоваться абонементами будет выгоднее

Руководитель управления транспорта ЛГС Орест Олеськив рассказал, что покупать месячные и трехмесячные абонементы будет выгоднее, чем оплачивать разовую поездку.

К примеру, общая месячная проездная карточка для пользования в электротранспорте будет стоить 240 гривен. При совершении 60 поездок в месяц, то есть дважды в день, стоимость разовой поездки составит 4 гривны,

– отметил чиновник.

По его словам, еще выгоднее будет приобрести электронную месячную проездную карточку, стоимость которой составит 230 гривен. Так, при совершении 2 поездок в день стоимость проезда составит 3,83 гривны.