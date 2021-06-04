Ранее во Львове повысили стоимость проезда. Цена билета выросла с 7 до 10 гривен.
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Во Львове подорожают проездные абонементы и пересадочные билеты
Исполком ЛГС установил новые тарифы на проездные абонементы и пересадочные билеты в трамваях и троллейбусах. Решение вступит в силу с 7 июня.
Новая стоимость проездных абонементов:
- месячная проездная карточка для предприятий, учреждений и организаций – 300 гривен;
- общая трехмесячная проездная карточка – 600 гривен;
- общая месячная проездная карточка – 240 гривен;
- электронная трехмесячная проездная карточка – 590 гривен;
- электронная месячная проездная карточка – 230 гривен;
- льготная месячная проездная карточка для учеников и студентов – 120 гривен;
- электронная льготная месячная проездная карточка – 115 гривен;
- электронная льготная дневная проездная карточка – 30 гривен;
- электронная трехдневная проездная карточка – 70 гривен.
Пересадочные билеты на трамваи и троллейбусы также подорожают. Их стоимость вырастет с 8 до 12 гривен.
Пассажиры смогут приобрести бумажные проездные в киосках ЛКП "Львовэлектротранс", а электронные абонементы – на сайте перевозчика и в приложении Privat24.
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Пользоваться абонементами будет выгоднее
Руководитель управления транспорта ЛГС Орест Олеськив рассказал, что покупать месячные и трехмесячные абонементы будет выгоднее, чем оплачивать разовую поездку.
К примеру, общая месячная проездная карточка для пользования в электротранспорте будет стоить 240 гривен. При совершении 60 поездок в месяц, то есть дважды в день, стоимость разовой поездки составит 4 гривны,
– отметил чиновник.
По его словам, еще выгоднее будет приобрести электронную месячную проездную карточку, стоимость которой составит 230 гривен. Так, при совершении 2 поездок в день стоимость проезда составит 3,83 гривны.