Во Львове стоимость проезда во всем транспорте вырастет до 10 гривен
Львовская мэрия решила увеличить стоимость проезда общественным транспортом до 10 гривен. К такому шагу прибегли по просьбе коммунального предприятия "Львовэлектротранс".
Источник:Львовский городской совет
Решение о повышении тарифов вступает в силу с момента его опубликования. В проект ЛГС датой обнародования указанно 17 марта 2021. Но сначала его должны проголосовать местные депутаты.
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Для автобусов во Львове останется единственная фиксированная цена, но она возрастет с 7 до 10 гривен. Зато цены на проезд в электротранспорте останутся разными, в зависимости от определенных условий.
Цены проезда в электротранспорте Львова:
- 10 гривен – билет при покупке прямо в водителя,
- 10 гривен – стоимость перевозки багажа,
- 9 гривен – билет при покупке в киосках,
- 8,50 гривны – электронный билет (QR-коды Приват24, SMS-билеты, Bluetooth-билеты, билеты через терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay),
- 5 гривен – билет для студентов при покупке у водителя,
- 4 гривны – билет для студентов при покупке в киосках или электронных билетов.
Решение о повышении стоимости проезда будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета ЛГС примерно в апреле. До этого проект пройдет проверку Антимонопольного комитета.
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