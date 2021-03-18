Львовская мэрия решила увеличить стоимость проезда общественным транспортом до 10 гривен. К такому шагу прибегли по просьбе коммунального предприятия "Львовэлектротранс".

Решение о повышении тарифов вступает в силу с момента его опубликования. В проект ЛГС датой обнародования указанно 17 марта 2021. Но сначала его должны проголосовать местные депутаты.

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Для автобусов во Львове останется единственная фиксированная цена, но она возрастет с 7 до 10 гривен. Зато цены на проезд в электротранспорте останутся разными, в зависимости от определенных условий.

Цены проезда в электротранспорте Львова:

10 гривен – билет при покупке прямо в водителя,

10 гривен – стоимость перевозки багажа,

9 гривен – билет при покупке в киосках,

8,50 гривны – электронный билет (QR-коды Приват24, SMS-билеты, Bluetooth-билеты, билеты через терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay),

5 гривен – билет для студентов при покупке у водителя,

4 гривны – билет для студентов при покупке в киосках или электронных билетов.

Решение о повышении стоимости проезда будет вынесен на рассмотрение исполнительного комитета ЛГС примерно в апреле. До этого проект пройдет проверку Антимонопольного комитета.