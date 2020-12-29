Во Львове в больнице скорой медицинской помощи пересадили от посмертного донора сердце, а также печень и 2 почки. Операция трансплантации печени стала первой на территории западной части Украины.

Во Львове в один день состоялось 4 трансплантации – печени, сердца и 2 почек. Пациенты, получившие донорские органы чувствуют себя хорошо. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

К теме Львовские хирурги впервые самостоятельно пересадили сердце: фото

Как львовские хирурги пересаживали печень

Руководитель городской больницы скорой помощи рассказал, что донором печени стала 47-летняя женщина, которая попала в больницу с разрывом аневризмы. Ее мать и сын сразу дали согласие на донорство, чтобы спасти хотя бы жизнь других людей.

Печень пересадили 39-летней жительнице Житомира, у которой был цирроз. Эта болезнь не поддается лечению, поэтому единственным выходом для пациентки была трансплантация.

Для проведения операции мы пригласили коллег из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова во главе с Александром Гриненко. Это крайне сложная операция, и она длилась около 8 часов,

– рассказал Самчук.

Смотрите видео трансплантации печени во Львове:

Как состоялись 3 другие операции

Одновременно в 3 других операционных больницы скорой помощи хирурги пересаживали сердце и почки. Сердце получил 45-летний житель Одессы. Его собственное пострадало после инфаркта, поэтому ему необходима была трансплантация. К операции привлекли медиков из Института сердца. Трансплантацию они выполняли совместно с кардиохирургами больницы скорой помощи.

Почки пересадили жителям Тернопольской области – 35-летней женщине и 47-летнему мужчине. Новые почки начали работать еще на операционном столе.

В больнице сообщили, что на сегодня пациенты, которые получили донорские органы, чувствуют себя хорошо.

Интересно Украина сможет запустить собственную систему трансплантации

Мэр Львова поблагодарил врачей

Мэр Львова Андрей Садовый поблагодарил медиков за профессиональную и слаженную работу. Городской глава убежден, что именно 2020 год запомнится как год прогресса трансплантологии во Львове и Украине, который запустила львовская больница скорой помощи.

"Этот год также запомнится, как год прогресса трансплантологии во Львове и Украине. И драйвером этих изменений стала наша Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова. На днях впервые на территории Западной Украины в нашей больнице провели трансплантацию печени. Также за один день пересадили сердце и почки", – написал на своей фейсбук-странице Садовый.