Врачи неонатального центра Львовской областной клинической больницы выходили ребенка, родившегося с весом всего 790 граммов. Девочка появилась на свет на 26 неделе беременности. Недавно маленькую львовянку выписали из больницы домой.

Львовские неонатологи имеют большой опыт в выхаживании младенцев. В 2020 году они выходили 50 детей, родившихся с весом от 500 граммов до 1 килограмма.

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Как врачи выходили девочку

Заведующая отделением патологии недоношенных детей Ольга Децик рассказала, что медики выхаживали младенца в течение 3,5 месяцев. Девочка родилась преждевременно, поэтому нуждалась в незаурядном внимании и профессиональных действиях неонатологов.

С медучреждения ребенка выписали с весом 2,53 килограмма. Сейчас она абсолютно здорова и никаких оговорок со стороны врачей нет. Однако девочка все же некоторое время находиться под наблюдением медиков.

По словам неонатологов, тяжелее всего выхаживать детей, рождающихся с критически малым весом. Однако врачи неонатального центра ЛОКБ имеют большой опыт, ведь выхаживают таких детей уже более 20 лет. Только в 2020 году в центре выходили 50 младенцев, появившихся на свет с весом от 500 граммов до килограмма.

Интересно! Врачи неонатального центра Львовской областной больницы в 2019 году впервые выходили младенца с весом всего 480 граммов. От ребенка еще при рождении отказались родители. Однако сейчас девочка живет в новой семье, которая ее удочерила.