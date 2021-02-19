Во Львове врачи спасли младенца, который родился с весом 790 граммов
Врачи неонатального центра Львовской областной клинической больницы выходили ребенка, родившегося с весом всего 790 граммов. Девочка появилась на свет на 26 неделе беременности. Недавно маленькую львовянку выписали из больницы домой.
Источник:ZAXID.NET
Львовские неонатологи имеют большой опыт в выхаживании младенцев. В 2020 году они выходили 50 детей, родившихся с весом от 500 граммов до 1 килограмма.
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Как врачи выходили девочку
Заведующая отделением патологии недоношенных детей Ольга Децик рассказала, что медики выхаживали младенца в течение 3,5 месяцев. Девочка родилась преждевременно, поэтому нуждалась в незаурядном внимании и профессиональных действиях неонатологов.
С медучреждения ребенка выписали с весом 2,53 килограмма. Сейчас она абсолютно здорова и никаких оговорок со стороны врачей нет. Однако девочка все же некоторое время находиться под наблюдением медиков.
По словам неонатологов, тяжелее всего выхаживать детей, рождающихся с критически малым весом. Однако врачи неонатального центра ЛОКБ имеют большой опыт, ведь выхаживают таких детей уже более 20 лет. Только в 2020 году в центре выходили 50 младенцев, появившихся на свет с весом от 500 граммов до килограмма.
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