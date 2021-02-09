Во Львове во время движения загорелись автобус и трамвай: фото и видео
В течение двух дней во Львове произошло 2 пожара в общественном транспорте. 9 февраля во время движения загорелся автобус Solaris, а 8 февраля – трамвай №2.
Источник:ГСЧС Львовщины
В ГСЧС сообщили, что в результате обоих пожаров никто из людей не пострадал. Однако автобус и трамвай сильно повредились.
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Как во Львове загорелся автобус
- Сообщение о пожаре в автобусе Solaris, следовавшем по маршруту №14, поступило чрезвычайникам в 8:00.
- Он загорелся во время движения на улице Ряшевской.
- На место вызова немедленно выехали чрезвычайники.
- Спасатели локализовали пожар в 8:11, а полностью ликвидировали в 8:15.
- В результате пожара огонь повредил моторный отсек автобуса.
- К ликвидации пожара привлекли 7 пожарных и 2 единицы спецтехники.
- В управлении транспорта ЛГС сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.
- По предварительным данным, в автобусе поврежден патрубок антифриза, что вызвало значительное испарение.
Известно, что в автобусе на маршруте 14 сначала случилось задымление, всех пассажиров эвакуировали, потом началось возгорание. Автобус был на маршруте. Это машина марки Solaris, которую недавно купил частный перевозчик,
– рассказал начальник управления транспорта Орест Олеськив.
Смотрите видео, как во Львове горел автобус Solaris:
Как во Львове загорелся трамвай
- 8 февраля около 19:19 чрезвычайникам сообщили о пожаре, возникшем на улице Коперника в трамвае №2.
- Спасатели за считанные минуты прибыли на место вызова и оперативно потушили огонь.
- Чрезвычайники локализовали пожар в 19:33, а в 19:38 – полностью ликвидировали.
- Огонь уничтожил кабину водителя и потолок пассажирского салона.
- К ликвидации пожара привлекли 1 единицу спецтехники и 8 чрезвычайников.
- В результате пожара никто из людей не пострадал.
- Пока причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.
Смотрите видео, как во Львове горел трамвай
Трамвай загорелся на улице Коперника / Фото ГСЧС Львовщины
В результате пожара никто не травмировался / Фото ГСЧС Львовщины
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