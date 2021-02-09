В течение двух дней во Львове произошло 2 пожара в общественном транспорте. 9 февраля во время движения загорелся автобус Solaris, а 8 февраля – трамвай №2.

В ГСЧС сообщили, что в результате обоих пожаров никто из людей не пострадал. Однако автобус и трамвай сильно повредились.

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Как во Львове загорелся автобус

Сообщение о пожаре в автобусе Solaris, следовавшем по маршруту №14, поступило чрезвычайникам в 8:00.

Он загорелся во время движения на улице Ряшевской.

На место вызова немедленно выехали чрезвычайники.

Спасатели локализовали пожар в 8:11, а полностью ликвидировали в 8:15.

В результате пожара огонь повредил моторный отсек автобуса.

К ликвидации пожара привлекли 7 пожарных и 2 единицы спецтехники.

В управлении транспорта ЛГС сообщили, что в результате пожара никто не пострадал.

По предварительным данным, в автобусе поврежден патрубок антифриза, что вызвало значительное испарение.

Известно, что в автобусе на маршруте 14 сначала случилось задымление, всех пассажиров эвакуировали, потом началось возгорание. Автобус был на маршруте. Это машина марки Solaris, которую недавно купил частный перевозчик,

– рассказал начальник управления транспорта Орест Олеськив.

Смотрите видео, как во Львове горел автобус Solaris:

Как во Львове загорелся трамвай

8 февраля около 19:19 чрезвычайникам сообщили о пожаре, возникшем на улице Коперника в трамвае №2.

Спасатели за считанные минуты прибыли на место вызова и оперативно потушили огонь.

Чрезвычайники локализовали пожар в 19:33, а в 19:38 – полностью ликвидировали.

Огонь уничтожил кабину водителя и потолок пассажирского салона.

К ликвидации пожара привлекли 1 единицу спецтехники и 8 чрезвычайников.

В результате пожара никто из людей не пострадал.

Пока причины возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

Смотрите видео, как во Львове горел трамвай



Трамвай загорелся на улице Коперника / Фото ГСЧС Львовщины



В результате пожара никто не травмировался​ / Фото ГСЧС Львовщины