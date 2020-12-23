Во Львове во время движения загорелся автобус с пассажирами: фото и видео
Во Львове 23 декабря во время движения загорелся автобус №53. В салоне в тот момент находились пассажиры. Водитель пытался самостоятельно потушить огонь, но ему не удалось.
Инцидент произошел возле Стрийского парка на улице Ивана Франко около 15: 00. В автобусе МАН случился пожар в моторном отсеке. Об этом сообщил ZAXID.NET.
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Как загорелся автобус №53
- Возле Стрийского рынка на улице Ивана Франко в 15:00 загорелся автобус №53. Пожар сначала заметили пассажиры.
- Именно они и сказали водителю, что из задней части автобуса идет дым. Водитель остановился, чтобы посмотреть, что именно произошло.
- После того, как он увидел, что автобус горит, мужчина эвакуировал всех пассажиров и начал самостоятельно тушить пожар.
- Однако огнетушитель ему не помог, и мужчине пришлось вызвать сотрудников МЧС.
- К ликвидации пожара в моторном отсеке автобуса привлекли 15 пожарных, которые полностью потушили пожар примерно через полчаса.
- В результате пожара никто не пострадал.
Смотрите видео, как тушили пожар в автобусе №53:
Во Львове загорелся автобус с пассажирами около 15: 00 / Фото "Суспільне"
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