Во Львове 23 декабря во время движения загорелся автобус №53. В салоне в тот момент находились пассажиры. Водитель пытался самостоятельно потушить огонь, но ему не удалось.

Инцидент произошел возле Стрийского парка на улице Ивана Франко около 15: 00. В автобусе МАН случился пожар в моторном отсеке. Об этом сообщил ZAXID.NET. Интересно На Львовщине произошло тройное ДТП: фото аварии Как загорелся автобус №53 Возле Стрийского рынка на улице Ивана Франко в 15:00 загорелся автобус №53. Пожар сначала заметили пассажиры.

Именно они и сказали водителю, что из задней части автобуса идет дым. Водитель остановился, чтобы посмотреть, что именно произошло.

После того, как он увидел, что автобус горит, мужчина эвакуировал всех пассажиров и начал самостоятельно тушить пожар.

Однако огнетушитель ему не помог, и мужчине пришлось вызвать сотрудников МЧС.

К ликвидации пожара в моторном отсеке автобуса привлекли 15 пожарных, которые полностью потушили пожар примерно через полчаса.

В результате пожара никто не пострадал. Смотрите видео, как тушили пожар в автобусе №53: Обратите внимание! Маршрут №53 курсирует от проспекта Красной Калины до Галицкого перекрестка. Его обслуживает предприятие "Успіх БМ". На маршруте курсируют немецкие подержаные автобусы МАН. Соучредитель "Успіх БМ" Владимир Искович рассказал, что автобус, который сегодня загорелся во Львове, изготовили в 1994 году. Он курсирует во Львове с начала 2012 года и был в хорошем состоянии.

Во Львове загорелся автобус с пассажирами около 15: 00 / Фото "Суспільне"