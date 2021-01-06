В Украины 8 января начнется зимний локдаун. Поэтому в связи с ограничениями, которые будут действовать в стране, во Львове изменят специфику работы рождественских ярмарок.

Из-за пандемии коронавируса во Львове открыли маленькие рождественские ярмарки вместо больших, которые работали ежегодно. Однако из-за введения зимнего локдауна работа уличной торговли понесет еще большие изменения. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как изменится работа рождественских ярмарок во время локдауна

Работу уличных ярмарок во Львове адаптировали к карантинным требованиям. Однако с 8 января здесь перестанут продавать традиционные львовские сувениры.

Согласно постановлению правительства, на данный момент все домики, которые реализуют сувенирную продукцию, будут закрыты, и все выносные столики тоже будут убраны. Но можно осуществлять реализацию продуктов питания на вынос, поэтому продукты питания будут на ярмарке,

– рассказала директор департамента экономического развития ЛГС Ирина Кулинич.

Обратите внимание! На период рождественских праздников 2021 года, в связи с карантином, во Львове изменили формат традиционной рождественской ярмарки. Так, в городе позволили открыть лишь несколько небольших локаций для праздничной уличной торговли, которую адаптировали к карантинным требованиям.



Усиление карантина в Украине во время зимних праздников – какие будут ограничения / Инфографика 24 канала