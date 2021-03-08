Во Львове во время попойки мужчина прострелил ногу знакомой: фото
Во Львове во время попойки мужчина прострелил ногу знакомой / Патрульная полиция Львовщины
В одной из квартир 5 марта львовские медики обнаружили женщину с простреленной ногой. Оказалось, что в пострадавшую выстрелил ее знакомый во время попойки, которая завершилась ссорой.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
После инцидента злоумышленник скрылся. Однако его довольно быстро задержали правоохранители.
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Мужчина прострелил ногу знакомой во время ссоры
- Вечером 5 марта правоохранители получили вызов от медиков.
- Они рассказали, что в квартире на улице Выговского обнаружили женщину с проникающим ранением бедра".
- Полицейские немедленно приехали на место происшествия.
- Там они увидели 40-летнюю жительницу Кировоградской области с ранением, которое, вероятно, нанесли травматическим пистолетом.
- Женщина рассказала, что она вместе с владелицей квартиры и еще 2 мужчинами распивала алкоголь.
- Затем между знакомыми возник конфликт, в результате которого один из мужчин выстрелил ей в ногу и скрылся.
- Вскоре патрульные задержали его недалеко от места инцидента на улице Выговского.
- Во время поверхностной проверки у 44-летнего львовянина нашли травматический пистолет.
- На место происшествия вызвали следователей. Пострадавшая написала заявление.
- Патрульные сопроводили мужчину в участок.
Мужчина выстрелил в ногу знакомой и убежал / Фото патрульной полиции Львовщины
Правоохранители задержали злоумышленника / Фото патрульной полиции Львовщины
У мужчины нашли травматический пистолет / Фото Патрульной полиции Львовщины
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