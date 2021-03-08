В одной из квартир 5 марта львовские медики обнаружили женщину с простреленной ногой. Оказалось, что в пострадавшую выстрелил ее знакомый во время попойки, которая завершилась ссорой.

После инцидента злоумышленник скрылся. Однако его довольно быстро задержали правоохранители. Читайте также Во Львове 34-летний патрульный выстрелил себе в голову Мужчина прострелил ногу знакомой во время ссоры Вечером 5 марта правоохранители получили вызов от медиков.

Они рассказали, что в квартире на улице Выговского обнаружили женщину с проникающим ранением бедра".

Полицейские немедленно приехали на место происшествия.

Там они увидели 40-летнюю жительницу Кировоградской области с ранением, которое, вероятно, нанесли травматическим пистолетом.

Женщина рассказала, что она вместе с владелицей квартиры и еще 2 мужчинами распивала алкоголь.

Затем между знакомыми возник конфликт, в результате которого один из мужчин выстрелил ей в ногу и скрылся.

Вскоре патрульные задержали его недалеко от места инцидента на улице Выговского.

Во время поверхностной проверки у 44-летнего львовянина нашли травматический пистолет.

На место происшествия вызвали следователей. Пострадавшая написала заявление.

Патрульные сопроводили мужчину в участок. Мужчина выстрелил в ногу знакомой и убежал / Фото патрульной полиции Львовщины Правоохранители задержали злоумышленника / Фото патрульной полиции Львовщины

У мужчины нашли травматический пистолет / Фото Патрульной полиции Львовщины