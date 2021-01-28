Во время посадки во Львове утром 28 января задымился грузовой самолет AN-12 UR-CAJ. Он прилетел в Международный аэропорт "Львов" для дозаправки топливом.

Источник: Международный аэропорт "Львов"

Информацию о том, что во Львове во время посадки задымился самолет распространили пользователи соцсетей. Однако в аэропорту заявили, что все параметры работы двигателей авиасудна соответствуют техническим требованиям.

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Как во Львове во время посадки задымился самолет

Утром 28 января во сети появилось видео, как при посадке во Львове, пролетая над торговым центром King Cross Leopolis, задымился грузовой самолет AN-12. Обеспокоенные люди начали распространять ролик в различных телеграмм-каналах. Информацию о возможной неисправности самолета быстро подхватили местные СМИ. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как черный дым идет сразу с 2 турбин самолета.

Смотрите видео, как во Львове задымился самолет:

Что говорят в аэропорту

Пресс-служба Международного аэропорта "Львов" объяснила, что на самом деле дым из турбин самолета шел не из-за неисправности. Такое задымление встречается довольно часто и оно не является опасным.

В условиях повышенной влажности, при работе двигателей на полных оборотах, продукты сгорания авиационного топлива могут иметь темный вид. Аэропорт работает в штатном режиме,

– отметили в пресс-служба.

Самолет AN 12 UR-CAJ авиакомпании Merіdian LTD выполнял рейс Чорлу – Львов – Каунас. Авиасудно приземлилось во Львове для дозаправки топливом. По словам командира самолета, полет проходил в штатном режиме. Отклонений показателей параметров работы двигателей на приборах также не было. Авиасудно соответствует техническим требованиям, поэтому волноваться не стоит.