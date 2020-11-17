Во Львове вскоре откроют отремонтированную улицу Лычаковскую: детали
Во Львове продолжается ремонт улицы Лычаковской. Спецкомиссия 17 ноября проверит отремонтированный участок дороги. Ее откроют для проезда после получения разрешения комиссии.
На улице Лычаковской ремонтируют участок дороги с улицы Буковой до выезда из города. Ремонт дороги уже закончен, но, чтобы открыть ее для проезда, необходимо получить все необходимые разрешения. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Когда Лычаковскую хотят открыть для проезда
Утром 17 ноября спецкомиссия отправилась на проверку отремонтированной улицы Лычаковской.
Уже этим утром (17 ноября – 24 канал) на Лычаковскую поехала комиссия, чтобы проверить возможность использования одной полосы дороги. Она должна принять решение, можно ли часть транспорта уже пускать по обновленной полосе. Подрядчик сделал проезд, но еще нужно разрешение с точки зрения безопасности дорожного движения,
– рассказал в эфире "Люкс FM" мэр Львова Андрей Садовый.
Коротко о ремонте улицы Лычаковской
- ЛКП "Львовавтодор" ремонтировал участок дороги протяженностью 4,1 километра.
- Согласно проекту, на реконструкцию улицы Лычаковской подрядчик должен был потратить 12 месяцев.Однако все работы завершили к началу осени.
- На улице Лычаковской заменили асфальт, газопровод и коллектор. Также обустроили тротуар, велодорожки, установили новые остановки общественного транспорта и тому подобное.
- Общая стоимость выполнения работ, согласно договору, – 160,3 миллиона гривен.
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