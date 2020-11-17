Во Львове продолжается ремонт улицы Лычаковской. Спецкомиссия 17 ноября проверит отремонтированный участок дороги. Ее откроют для проезда после получения разрешения комиссии.

На улице Лычаковской ремонтируют участок дороги с улицы Буковой до выезда из города. Ремонт дороги уже закончен, но, чтобы открыть ее для проезда, необходимо получить все необходимые разрешения. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте также Почему ремонт улицы Бандеры стоит 216 миллионов: мэрия опровергла информацию о завышении цены

Когда Лычаковскую хотят открыть для проезда

Утром 17 ноября спецкомиссия отправилась на проверку отремонтированной улицы Лычаковской.

Уже этим утром (17 ноября – 24 канал) на Лычаковскую поехала комиссия, чтобы проверить возможность использования одной полосы дороги. Она должна принять решение, можно ли часть транспорта уже пускать по обновленной полосе. Подрядчик сделал проезд, но еще нужно разрешение с точки зрения безопасности дорожного движения,

– рассказал в эфире "Люкс FM" мэр Львова Андрей Садовый.

Коротко о ремонте улицы Лычаковской