Во Львове вскоре запустят автобус №52 в Рудно: детали маршрута
Во Львове планируют запустить новый автобусный маршрут до поселка городского типа Рудно. Ожидают, что новые автобусы начнут курсировать с 13 ноября.
С пятницы, 13 ноября, изменится маршрут автобусов №52. Они начнут ездить в Рудно. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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Схему движения автобусов №52 изменят
В октябре исполком Львовского горсовета принял решение об организации транспортного сообщения в Рудно. Поэтому схему движения автобусов №52 изменят.
Автобусы будут ездить от улицы Владимира Великого в Рудно до улицы Варшавской во Львове.
Жители Рудно поддержали новую схему движения автобусов. В перспективе новый маршрут будет курсировать до духовной семинарии.
Сколько автобусов будет на маршруте
На маршруте будут работать 16 низкопольных автобусов. В таком автобусе одновременно могут ехать 80 пассажиров.
Новая схема движения заработает после соответствующего согласования в управлении полиции. Запланировано, что это решение от полиции получат 12 ноября. Тогда с 13 ноября новые автобусы смогут начать свое движение.
Автобусы №52 будут курсировать по таким улицам:
- улица Владимира Великого в Рудно;
- улица Огиенко;
- улица Грушевского;
- улица Наливайко;
- улица Шевченко;
- улица Вербицкого;
- кольцевая дорога;
- улица Городоцкая;
- улица Торговая;
- площадь Ризни;
- проспект Черновола;
- улица Липинского;
- улица Варшавская;
- улица Бенедиктовича;
- улица Лысенко.
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