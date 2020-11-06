Во Львове планируют запустить новый автобусный маршрут до поселка городского типа Рудно. Ожидают, что новые автобусы начнут курсировать с 13 ноября.

С пятницы, 13 ноября, изменится маршрут автобусов №52. Они начнут ездить в Рудно. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Схему движения автобусов №52 изменят

В октябре исполком Львовского горсовета принял решение об организации транспортного сообщения в Рудно. Поэтому схему движения автобусов №52 изменят.

Автобусы будут ездить от улицы Владимира Великого в Рудно до улицы Варшавской во Львове.

Жители Рудно поддержали новую схему движения автобусов. В перспективе новый маршрут будет курсировать до духовной семинарии.

Сколько автобусов будет на маршруте

На маршруте будут работать 16 низкопольных автобусов. В таком автобусе одновременно могут ехать 80 пассажиров.

Новая схема движения заработает после соответствующего согласования в управлении полиции. Запланировано, что это решение от полиции получат 12 ноября. Тогда с 13 ноября новые автобусы смогут начать свое движение.

Автобусы №52 будут курсировать по таким улицам: