С 22 февраля во Львове запустят новый экспериментальный автобусный маршрут №25А. Автобус будет курсировать до окончания реконструкции улицы Богдана Хмельницкого.

Исполком Львовского горсовета принял решение создать новый автобусный маршрут 9 февраля. Он будет курсировать от улицы Кордубы до АС-2.

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Каким улицам будет курсировать автобус №25А

На маршруте №25а будет курсировать только один автобус вместимостью 25 пассажиров. Стоимость проезда на этом маршруте, как и в других городских автобусах, составит 7 гривен. Однако у АС-2 пассажиры смогут бесплатно пересесть на автобус №25, который из-за реконструкции улицы Богдана Хмельницкого временно курсирует от АС-2 в ТРЦ King Cross Leopolis.

Экспериментальный автобус №25А будет курсировать по таким улицам:

улица Кордубы;

улица Опришковская;

улица Богдана Хмельницкого;

улица Промысловая;

улица Липинского;

улица Богдана Хмельницкого (АС-2).

Новый автобусный маршрут будет обслуживать ООО "Мера и К". Вскоре управление транспорта ЛГС заключит с этим обществом временный договор. Автобус будет курсировать до завершения реконструкции на улице Хмельницкого, которую должны завершить до конца 2021 года. После этого автобус №25 вернется на привычный маршрут с конечной остановкой на улице Кордубы.

Обратите внимание! Реконструкцию улицы Богдана Хмельницкого начали 4 мая 2020 года. Сейчас участок от улицы Механической до Олийной уже открыт для проезда. Общая стоимость выполнения работ составляет 175,4 миллиона гривен.