Во Львове вскоре запустят новый автобус №25А: по каким улицам он будет курсировать
С 22 февраля во Львове запустят новый экспериментальный автобусный маршрут №25А. Автобус будет курсировать до окончания реконструкции улицы Богдана Хмельницкого.
Источник:ZAXID.NET
Исполком Львовского горсовета принял решение создать новый автобусный маршрут 9 февраля. Он будет курсировать от улицы Кордубы до АС-2.
Читайте также Во Львове во время движения загорелись автобус и трамвай: фото и видео
Каким улицам будет курсировать автобус №25А
На маршруте №25а будет курсировать только один автобус вместимостью 25 пассажиров. Стоимость проезда на этом маршруте, как и в других городских автобусах, составит 7 гривен. Однако у АС-2 пассажиры смогут бесплатно пересесть на автобус №25, который из-за реконструкции улицы Богдана Хмельницкого временно курсирует от АС-2 в ТРЦ King Cross Leopolis.
Экспериментальный автобус №25А будет курсировать по таким улицам:
- улица Кордубы;
- улица Опришковская;
- улица Богдана Хмельницкого;
- улица Промысловая;
- улица Липинского;
- улица Богдана Хмельницкого (АС-2).
Новый автобусный маршрут будет обслуживать ООО "Мера и К". Вскоре управление транспорта ЛГС заключит с этим обществом временный договор. Автобус будет курсировать до завершения реконструкции на улице Хмельницкого, которую должны завершить до конца 2021 года. После этого автобус №25 вернется на привычный маршрут с конечной остановкой на улице Кордубы.
Поделиться новостью